DIRETTA ATALANTA U23 UNION CLODIENSE, I VENETI RIMANGONO ANCORA ATTARDATI

La diretta Atalanta U23 Union Clodiense è in programma per sabato 30 novembre 2024 alle ore 17:30 presso lo Stadio Comunale di Caravaggio come partita valida per la diciassettesima giornata del girone A della Serie C 2024/2025. La situazione non è certamente delle più rosee per gli ospiti che si presentano a questo appuntamento in diciannovesima posizione con appena nove punti guadagnati ed a sei lunghezze dal gruppo formato dalle compagini di Pro Vercelli, Pro Patria, Caldiero Terme ed Arzignano, tutte appaiate a quindici punti. Solo la Triestina ha fatto peggio con sei punti ed i granata sono appesi ad un filo davvero sottile per restare incollati al treno salvezza.

Discorso ben diverso invece per i padroni di casa dall’alto del loro sesto posto ottenuto con 26 punti racimolati fino a questo momento della stagione. I giovani nerazzurri si trovano quindi in piena zona playoff e puntano ad insediare sia l’Alcione Milano che il Trento andando infatti a caccia del loro terzo successo consecutivo dopo essere usciti da un periodo caratterizzato da prestazioni altalenanti soprattuto sul piano del risultato. Per dirigere questo incontro è stato selezionato il signore Enrico Gemelli, arbitro proveniente dalla sezione AIA di Messina, a cui sarà garantito il supporto degli assistenti Andrea Rizzello di Casarano e Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria.

DIRETTA ATALANTA U23 UNION CLODIENSE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Atalanta U23 Union Clodiense senza doversi presentare di persona allo stadio sarà necessario possedere un abbonamento valido per Now o Sky, le piattaforme che detengono i diritti per la trasmissione delle partite dei gironi A, B e C del campionato di Serie C per la stagione 2024/2025. Oltre a potersi sintonizzare sui canali dell’emittente satellitare, la diretta Atalanta U23 Union Clodiense streaming videosu tablet e smart phone tramite NOW TV e Sky Go o attraverso il browser del proprio pc.

ATALANTA U23 UNION CLODIENSE, LE PROBABILI FORMAZIONI

In attesa del calcio d’inizio della diretta AlbinoLeffe Lecco, analizziamo adesso quelle che dovrebbero essere le scelte effettuate dai due tecnici relativamente agli schieramenti di partenza per il match del girone A attraverso le probabili formazioni. Facile ipotizzare che mister Modesto riconfermi il 3-4-2-1 con Bertini in porta, Del Lungo, Obrić e Navarro in difesa, Bergonzi, Gyabuaa, Panada, Bernasconi a centrocampo, Alessio ed Artesani sulla trequarti alle spalle del centravanti Vlahović.

Più difficile invece tentare di intuire se mister Andreucci riconfermerà il 4-3-3 visto nella sconfitta interna patita contro il Vicenza affidandosi ancora a Brzan tra i pali, Lattanzio, Munaretto, Salvi e Sinn in difesa, Serena, Nelli e Manfredonia a comporre la linea mediana del campo mentre Orfei, Sinani e Biondi costituiranno il tridente offensivo.

ATALANTA U23 UNION CLODIENSE, LE QUOTE

Infine, diamo un’occhiata insieme alle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in relazione al pronostico per la diretta Atalanta U23 Union Clodiense e cerchiamo quindi di conoscere qual’è il pronostico per la gara del diciassettesimo turno.