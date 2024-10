DIRETTA AVELLINO CASERTANA, UN DERBY SENTITO AL PARTENIO

Nel weekend della nona giornata del campionato di Serie C merita senza dubbio una nota di rilievo la diretta Avellino Casertana, in programma domenica 13 ottobre 2024 alle ore 19.30 presso lo Stadio Partenio. I padroni di casa vogliono senza dubbio proseguire il loro cammino aggiungendo un altro successo nella rincorsa alla Serie B mentre gli ospiti, come anche dichiarato dal direttore sportivo Trevisan che ha sottolineato come il club non abbia sin qui raccolto quanto creato, saranno senz’altro motivati nel voler riscattare la sconfitta subita nell’ultimo turno.

Ambizioni d’alta classifica per entrambi i club campani con l’obiettivo di confermare o ritagliarsi un posto nella corsa playoff. Inoltre, ricordiamo anche che la sfida sarà diretta da Valerio Vogliacco, proveniente dalla sezione di Bari, supportato dagli assistenti di linea Matteo Taverna della sezione di Bergamo e Giovanni Pandolfo della sezione di Castelfranco Veneto mentre Domenico Castellone, della sezione di Napoli, svolgerà il ruolo di quarto ufficiale.

DIRETTA AVELLINO CASERTANA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

I diritti televisivi per la stagione 2024/2025 della Serie C sono detenuti da Sky e NOW ed è attraverso queste due soluzioni che sarà possibile visionare la diretta Avellino Casertana, gara del girone C in programma domenica sera alle 19:30 presso lo stadio Partenio. La partita dovrebbe dunque essere trasmessa sul canale 255 di Sky Sport e dovrebbe anche essere disponibile tramite il servizio Sky Go mentre resta da vedere se la gara verrà inserita anche in un eventuale diretta gol insieme ad altri incontri.

AVELLINO CASERTANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

La diretta Avellino Casertana rappresenta dunque una sfida molto importante per tutti i tifosi dei due club campani e proviamo quindi a dare un primo sguardo a quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni per la gara in programma domenica sera. Il tecnico Raffaele Biancolino, riconfermando gli uomini che hanno ottenuto i successi più recenti, per i suoi lupi biancoverdi potrà tornare a contare su Cancellotti, reduce dalla squalifica ma continuerà invece a non poter schierare Armellino, Rocca e pure Toscano, nonostante i rumors che lo vorrebbero subito di nuovo in campo contro la Casertana. Dall’altro lato mister Manuel Iori potrebbe invece decidere di modificare qualcosa così da correggere quello che non era andato bene nella scorsa giornata di campionato, quando erano incappati in una sconfitta.

DIRETTA AVELLINO CASERTANA, LE QUOTE

Diamo ora uno sguardo ai pronostici della diretta Avellino Casertana tramite le quote fornite dalle principali agenzie di scommesse sportive. Secondo quanto offerto da Betsson, la probabilità che l’Avellino si aggiudichi il successo è molto probabile pagando l’1 a 1.80 mentre il pareggio è quotato a 3.20 e l’eventuale vittoria esterna della Casertana viene data a 4.30. Numeri simili pure per Bwin che paga l’1 a 1.78, il pari a 3.10 e per finire il 2 a 4.20.