DIRETTA BRESCIA CATANZARO, TROPPI PAREGGI NEGLI ULTIMI TURNI

La diretta Brescia Catanzaro che si tiene domenica 26 gennaio 2025 alle ore 15:00 sarà fondamentale per entrambe le compagini. Sia i lombardi che i calabresi hanno infatti collezionato fin troppi pareggi nelle recenti partite disputate in campionato ed hanno bisogno di ritrovare al più presto il successo così da continuare a perseguire i rispettivi obiettivi per la stagione 2024/2025. Le Rondinelle vengono infatti da addirittura sei x consecutivi, l’ultimo dei quali rimediato in casa del Bari per 2 a 2 appena una settimana fa. Il tredicesimo posto a venticinque punti, come la Reggiana, non accontenta però nessuno.

Le Aquile occupano invece la settima posizione sebbene i ventinove punti sin qui guadagnati non consentano loro di vivere comunque sonni tranquilli. Alle sue spalle, ma con lo stesso bottino, ci sono appunto il Bari ed il Cesena con le quali si contende un posto per un piazzamento in zona playoff. Tuttavia, bisogna anche fare i conti con il Mantova e la Carrarese che potrebbero pure scavalcare il Catanzaro se questo non dovesse vincere o pareggiare in Lombardia.

DIRETTA BRESCIA CATANZARO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Solo con un abbonamento in regola per DAZN sarà possibile vedere la diretta Brescia Catanzaro. Una volta abbonati, potrete scegliere come seguire l’evento in streaming attraverso l’applicazione ufficiale sul cellulare o sul Pc.

BRESCIA CATANZARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Salvo sorprese per la diretta Brescia Catanzaro le probabili formazioni dovrebbero essere analoghe a quelle proposte nello scorso turno di campionato. I padroni di casa potrebbero quindi riproporre il 4-2-3-1 con Lezzerini, Dickmann, Adorni, Papetti, Corrado, Bisoli, Bertagnoli, Nuamah, Olzer, Galazzi e Bianchi. Gli ospiti sceglieranno quasi sicuamente il 3-5-2 con Pigliacelli, Antonini, Bonini, Situm, Coulibaly, Petriccione, Pompetti, Brignola, Pittarello e Iemmello, senza però poter contare ad esempio sullo squalificato Scognamillo.

SCOMMESSE BRESCIA CATANZARO, LE QUOTE

I padroni di casa sembrano i favoriti secondo le quote di bookmakers come Sisal per la diretta Brescia Catanzaro. L’agenzia di scommesse paga infatti l’1, e quindi il successo casalingo, a 2.30 mentre i giallorossi hanno meno chances di ottenere i tre punti in palio se si guarda al 2, fissato a 3.20. Gli ospiti hanno infatti più o meno le stesse possibilità di tornare in Calabria con un altro pareggio, dove l’x è infine quotato a 3.10.