DIRETTA CALDIERO TERME TRENTO, BEN VENTUNO PUNTI DI DISTACCO

Alle ore 17:30 di domenica 26 gennaio 2025 si disputa la diretta Caldiero Terme Trento. Allo Stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini si prevede una battaglia a senso unico almeno sulla carta vista la situazione di classifica relativa alle due squadre. Gli ospiti hanno racimolato trentasette punti e si piazzano in quinta posizione solitaria dopo aver battuto fuori casa l’Arzignano e adesso hanno la possibilità di agganciare l’Atalanta U23. Tuttavia, i gialloblu devono comunque darsi da fare per non rischiare a loro volta di essere superati dalla coppia formata da Albinoleffe ed Alcione Milano, potendo inoltre essere raggiunti dal Renate.

I padroni di casa invece non se la stanno passando affatto bene restando attardati nelle retrovie. I gialloverdi faticano ad emergere dalla zona retrocessione piazzandosi in diciannovesima posizione con appena sedici punti, due in più rispetto all’Union Clodiense ultima in graduatoria. E’ però imperativo sottolineare che nulla è ancora del tutto perduto visto che la matematica non condanna alla Serie D i termali che dovranno però recuperare ben nove lunghezze quantomeno per agguantare il Lecco che si trova appena fuori dalla prima casella utile per i playout.

DIRETTA CALDIERO TERME TRENTO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

I tifosi della squadra di casa o di quella ospite non dovranno temere se vorranno seguire la diretta Caldiero Terme Trento. Per vedere la partita basterà infatti essere iscritti a Sky, la piattaforma satellitare che offrirà la visione dell’evento in modalità streaming attraverso l’applicazione ufficiale di Sky Go.

DIRETTA CALDIERO TERME TRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Adesso è arrivato il consueto momento di pensare alle probabili formazioni della diretta Caldiero Terme Trento di Serie C. Difficile al momento poter dire se verranno presi degli accorgimenti tattici rispetto al 3-4-2-1 con Crespi, Pelagatti, Pelamatti, Nessi, Gecchele, Mondini, Gattoni, Gobetti, Fasan, Marras e Cazzadori per i padroni di casa dopo l’ennesima batosta presa contro la Pro Vercelli. Gli ospiti invece non dovrebbero stravolegere il modulo 4-3-3 con Barlocco, Di Cosmo, Cappelletti, Kassama, Fini, Peralta, Rada, Aucelli, Anastasia, Petrovic e Disanto che ha avuto la meglio pure sull’Arzignano.

DIRETTA CALDIERO TERME TRENTO, LE QUOTE

Il fattore campo potrebbe non bastare ai veneti, che per le quote Sisal partono sfavoriti nel pronostico sulla diretta Caldiero Terme Trento. Avanti dunque gli ospiti, con il segno 2 indicato a 2,00, mentre un pareggio oggi varrebbe 3,20 volte la giocata, valore molto simile al 3,50 che è invece proposto in caso di segno 2.