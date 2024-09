DIRETTA CARPI PERUGIA, SERPINI STUDIA L’IMPRESA

Scende in campo la Serie C con la terza giornata del Girone B che vedrà la diretta Carpi Perugia a partire dalle 18,30 di domenica 8 settembre. Allo Stadio Sandro Cabassi ci sarà un pubblico che non vedeva la Serie C da tempo e avrà la possibilità di spingere la propria squadra contro una delle formazioni più forti del Girone B.

I padroni di casa del Carpi hanno ottenuto due pareggi nelle prime due partite giocate contro Rimini e Milan Futuro che hanno mostrato una squadra solida e competitiva. In grande forma, invece, il Perugia che ha debuttato in questa Serie C rimontando un 3 a 0 in casa della Pianese e vincendo per 3 a 0 l’ultima giornata contro la Spal.

DIRETTA CARPI PERUGIA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Carpi Perugia verrà trasmessa da Sky che detiene in esclusiva i diritti di tutta la Serie C e offre anche la possibilità di una visione in streaming con NOW TV. Potrete seguire anche con noi questa partita attraverso una diretta testuale che racconterà le emozioni di questo match con aggiornamenti costanti.

CARPI PERUGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per prepararci al meglio a questo match, andiamo a vedere insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Carpi Perugia. Serpini continua a seguire la via del 4-3-1-2 dove il lavoro del trequartista è la chiave per una buona fluidità della squadra. Saporetti agirà dietro alle due punte che dovrebbero essere Cortesi e Gerbi insidiati dalla concorrenza di Sall e Stanzani alla ricerca di una maglia nell’undici titolare.

Si pone a specchio Formisano che andrà anche lui a schierare un 4-3-1-2 che verterà su un Montevago in grande forma e con la voglia di continuare a segnare. Insieme a lui ci sarà Sylla a completare la coppia di attacco sostenuta da Ricci sulla trequarti e da un centrocampo con Torresi, Bartolomei e Giunti.

CARPI PERUGIA, LE QUOTE

La diretta Carpi Perugia passa anche per le quote proposte da Snai che disegna un quadro aggiuntivo alla lettura di questa partita. I padroni di casa, secondo queste quote, partono sfavoriti ed una loro vittoria è quotata a 2,90 contro il 2,25 per gli umbri. Un pareggio X moltiplicherà l’importo scommesso per 3,10.