DIRETTA CATANIA GIUGLIANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Una sfida che potrebbe mettere in palio punti pesanti per il comune obiettivo dei playoff, questo è quanto ci attendiamo dalla diretta Catania Giugliano. Uno sguardo alla classifica ci dice infatti che siciliani e campani sono divisi da un solo punto, con il Catania a quota 32 punti e il Giugliano che invece ne ha 31. Per i siciliani c’è in realtà il -1 di penalizzazione, ma la differenza è davvero minima, anche se con andamenti diversi, perché il Giugliano ha vinto una partita in più (9-8) ma ne ha anche pareggiate ben cinque in meno (4-9), di conseguenza è già in doppia cifra di sconfitte mentre il Catania ha conosciuto solamente sei ko.

Video Picerno Catania (1-1)/ Gol e highlights: pareggio amaro (Serie C, 19 gennaio 2025)

Il problema è la forma recente, con il mal comune che non è mezzo gaudio: dopo la sosta natalizia, il 2025 ha portato un pareggio e due sconfitte in tre giornate per entrambe le squadre, ma almeno oggi con la diretta Catania Giugliano almeno una delle due parti potrà provare a risollevarsi e tornare a vincere! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Picerno Catania (risultato finale 1-1): Petito trova il pari allo scadere! (19 gennaio 2025)

LE INFO PER SEGUIRE CATANIA GIUGLIANO IN STREAMING, VIDEO E TV: COME VEDERLA?

Non puoi recarti in Sicilia per la diretta Catania Giugliano? Allora dovrai essere abbonato a Sky oppure a Now se vorrai vedere comunque questa partita di Serie C. In streaming potrai utilizzare l’applicazione Sky Go o Now Tv mentre sul tuo televisore potrai vedere la gara sul canale Sky Sport 251 o sul canale Sky Sport Calcio.

CATANIA GIUGLIANO, FORMAZIONI DISTANTI APPENA UN PUNTO

La diretta Catania Giugliano è in programma per domenica 26 gennaio 2025 alle ore 12:30. Allo Stadio Angelo Massiminio i rossazzurri accolgono i gialloblu nel lunch match che apre la serie di partite valide per la ventiquattresima giornata del girone C 2024/2025. Nessuna delle due compagini viene in ogni caso da un periodo particolarmente felice, avendo collezionato qualche pareggio ed alcune sconfitte di troppo nelle ultime settimane. I padroni di casa si piazzano al momento in ottava posizione con i loro trentadue punti, come il Trapani e senza dimenticare pure quello inflitto dalla Federazione, e vengono dal pareggio maturato sul campo del Picerno.

Video Giugliano Audace Cerignola (1-3)/Gol e highlights del match: campani ko (Serie C, 17 gennaio)

I siciliani devono quindi stare attenti a non commettere ulteriori passi fassi dato che il Giugliano potrebbe approfittare della situazione. A fronte di una sconfitta contro l’Audace Cerignola nel proprio stadio, i campani rimangono sempre in decima posizione con i loro trentuno punti, senza abbandonare la cara zona playoff. I tigrotti inseguono una vittoria che manca da prima di Natale e se dovessero avere successo potrebbero compiere un bel salto in avanti magari scavalcando anche il Picerno.

DIRETTA CATANIA GIUGLIANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Salvo eventuali sorprese, ci si aspetta un 3-4-2-1 con Farroni, Castellini, Quaini, Anastasio, Raimo, Jimenez, De Rose, Lunetta, Carpani, Stoppa e Inglese per i siciliani di mister Toscano nelle probabili formazioni della diretta Catania Giugliano del girone C. Lo stesso discorso vale per il modulo 4-3-3 con Russo, Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale, Vallarelli, Celeghin, Peluso, Masala, Padula e Balde che dovrebbe essere invece adoperato dal tecnico Bertotto per la compagine ospite.

DIRETTA CATANIA GIUGLIANO, LE QUOTE

Le quote fornite dai bookmakers rivelano come ci sia una favorita per la diretta Catania Giugliano. Un’agenzia di scommesse come Snai indica infatti la formazione rossazzurra in vantaggio alla vigilia pagando il suo successo e dunque l’1 a solo 1.65. I gialloblu hanno invece meno chances di rientrare in Campania con i tre punti in tasca con il 2 fissato infatti a 4.50. Più plausibile quindi che la gara si concluda con un pareggio, dove l’x è quotato a 3.45.