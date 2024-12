DIRETTA COMO LECCE, AL SINIGAGLIA ARRIVANO I GIALLOROSSI

Reduci da sconfitte diverse tra loro nell’ultimo turno di campionato, la diretta Como Lecce si giocherà lunedì 30 dicembre 2024 alle ore 18:30. Le formazioni sono distanti solamente una lunghezza l’una dall’altra con i pugliesi davanti ai comaschi.

I biancoblu sono usciti a testa altissima da San Siro, subendo una sconfitta solamente di 2-0 contro l’Inter. Precedentemente erano arrivati tre risultati utili consecutivi vale a dire i pareggi con Monza e Venezia negli scontri diretti e una grande vittoria casalinga con la Roma.

Il Lecce ha preso le ultime due partite con le squadre della Capitale: 4-1 all’Olimpico con la Roma e 2-1 in casa con la Lazio in un match coraggioso dove i giallorossi sono rimasti in dieci da fine primo tempo e sotto di un gol.

DOVE VEDERE DIRETTA COMO LECCE, STREAMING VIDEO

La diretta Como Lecce si potrà vedere su DAZN, unica emittente che detiene i diritti di tutte le gare del campionato di Serie A. Per la diretta streaming vi basterà scaricare l’applicazione disponibile su qualsiasi dispositivo, da telefono a computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI COMO LECCE

Il Como giocherà con il 4-2-3-1. Tra i pali Reina, difesa a quattro composta da Van Der Brempt, Dossena, Kempf e Barba. In mediana Engelhardt e Sergi Roberto mentre Strefezza, Nico Paz e Fadera saranno dietro a Cutrone.

Il Lecce replica con l’assetto tattico 4-3-3. In porta Falcone, pacchetto arretrato formato da Dorgu, Baschirotto, Jean e Gallo. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Coulibaly, Berisha e Rafia con Pierotti, Krstovic e Morente in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE COMO LECCE

Il Como parte favorito in questa sfida di campionato contro il Lecce poiché è dato a 1.73 contro il 2 fisso a cinque volte la posta in palio. Il pareggio è a 3.60. Gol e No Gol rispettivamente a 1.95 e 1.80.