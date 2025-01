DIRETTA CREMONESE LAZIO PRIMAVERA, PICCOLO STOP LOMBARDO

La diretta Cremonese Lazio Primavera è una partita molto interessante che si gioca oggi sabato 18 gennaio 2025 alle ore 11:00: le due squadre sono distanti in classifica solo quattro punti. La formazione di casa ha interrotto con la sconfitta a Cagliari per 3-0 la sua striscia di cinque gare consecutive senza ko ovvero i successi con Sassuolo, Torino, Monza e Udinese più il pareggio per 0-0 in casa dell’Empoli.

I biancocelesti invece non vincono dal 15 dicembre, successo per 2-0 con il Bologna. Da lì in poi pareggio con il Cesena, sconfitta contro Sassuolo e ulteriori due pareggi: il primo col Milan per 0-0 e il secondo in casa contro la Juventus.

DOVE VEDERE DIRETTA CREMONESE LAZIO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Chi vuole godersi la diretta Cremonese Lazio Primavera può collegarsi a Sportitalia. Discorso analogo per la diretta streaming video che sarà visibile su applicazione o sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE LAZIO PRIMAVERA

La Cremonese giocherà con il 3-4-1-2 composto da Malovec in porta, difesa a tre con Prendi, Bassi e Zilio. Agiranno da esterni Spaggiari e Tosi con Lottici Testardi e Lordkipanidze a centrocampo. Thiandoum dietro a Gabbiani e Ragnoli Galli.

La Lazio invece replicherà con il 3-5-2 con Renzetti tra i pali, protetto da Zazza, Gordon e Letta. A centrocampo Ferrari, Di Tommaso, Pinelli, Nazzaro e Milani. A guidare il fronte offensivo saranno Sulejmani e Serra.

QUOTE CREMONESE LAZIO PRIMAVERA, SU CHI SCOMMETTERE?

La vittoria della Lazio è pagata 2.25, più bassa dunque di una vittoria della Cremonese a 2.75 con il pareggio a 3.20. Over e Under 2.5 a 1.70 e 1.90.

