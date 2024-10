DIRETTA CREMONESE SALERNITANA, I CAMPANI CERCANO RISCATTO

La diretta Cremonese Salernitana è una gara valida per la decima giornata della Serie B 2024/2024 alle ore 15:00 di sabato 26 ottobre 2024 presso lo Stadio Giovanni Zini di Cremona. Le due compagini impegnate in questo scontro si presentano in maniera molto diversa soprattutto grazie al posizionamento sin qui ottenuto nella classifica del campionato cadetto. La Cremonese è infatti quarta, davanti alla Juve Stabia che ha pure lei 14 punti, vorrebbe ottenere il terzo risultato utile consecutivo e continuare dunque a puntare in alto nonostante il posizionamento in zona playoff.

La Salernitana si trova invece al quattordicesimo posto con 11 punti, a sole due lunghezze dal Catanzaro che occupa la prima casella valida per i playout retrocessione. I campani vorrebbero tornare ad allontanarsi dalle zone più calde dopo la nuova battuta d’arresto subita contro lo Spezia nell’ultimo turno. La direzione dell’incontro è stata affidata all’arbitro Francesco Cosso, proveniente dalla sezione AIA di Reggio Calabria, e Mattia Scarpa di Reggio Emilia e Marco Emmanuele di Pisa ricopriranno il ruolo di assistenti. Il quarto uomo è Michele Maccorin di Pordenone mentre al VAR ci sarà Gianpiero Miele di Nola, con l’assistente Ivano Pezzuto di Lecce.

DIRETTA CREMONESE SALERNITANA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Al fine di poter seguire la diretta Cremonese Salernitana sarà necessario essere abbonati a DAZN, piattaforma che detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite della Serie B per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. La gara valida per la decima giornata del campionato cadetto sarà dunque visibile, per tutti i possessori di un abbonamento valido, in streaming tramite il browser direttamente sul proprio pc oppure attraverso l’applicazione dedicata e quindi anche tramite tablet o smart phone.

CREMONESE SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo ora di capire insieme quali saranno le probabili formazioni e dunque le scelte compiute dai due allenatori per l’inizio della diretta Cremonese Salernitana in programma per il decimo turno del campionato cadetto attualmente in corso. Per il momento non è del tutto chiaro quale sarà il modulo scelto da mister Eugenio Corini per i padroni di casa che dovrebbero però quasi sicuramente presentarsi con il 3-5-2 che ha garantito loro un successo contro la Juve Stabia anche nell’ultima giornata disputata.

Il tecnico Giovanni Martusciello non abbandonerà quasi sicuamente il 4-3-3 ammirato nelle ultime due partite nonostante abbia raccolto una vittoria ed una sconfitta con questo modulo. In attacco si punterà ancora su Verde e potremo rivedere Tongya, che rileverà un poco convincente Braaf, con Simy al centro dell’attacco e Kallon che dovrebbe invece partire dalla panchina. Scalpita pure Ernesto Torregrossa che potrebbe esordire da titolare.

CREMONESE SALERNITANA, LE QUOTE

L’attesa cresce per il fischio d’inizio della diretta Cremonese Salernitana e nel frattempo cerchiamo di intuire quale sarà l’esito finale con il pronostico offerto tramite le quote delle principali agenzie di scommesse sportive. Stando a quanto pagato da Bwin, la Cremonese parte nettamente favorita per ottenere il successo con l’1 quotato appena a 1.85 mentre appaiono decisamente più scarse le possibilità che la Salernitana torni in Campania con i tre punti, visto che il 2 è dato a 4.00 ed il pareggio è invece a 3.50. Appare quasi della stessa opinione pure Betsson che però offre un margine leggermente più ampio all’x con 3.60.