DIRETTA CREMONESE UDINESE PRIMAVERA, FRIULANI IN CRISI

Voglia di riscatto dopo un pareggio a testa nell’ultimo turno di campionato. La diretta Cremonese Udinese Primavera andrà in scena domenica 5 gennaio 2024 alle ore 13:00 e mette in palio punti importanti in questa classifica. I lombardi continuano il loro periodo felice con quattro risultati utili consecutivi ovvero le vittorie contro Sassuolo, Torino e Monza più il pareggio a Empoli. Precedentemente erano arrivate quattro sconfitte in quattro gare.

L’Udinese non vince dal 3-1 con la Sampdoria del 10 novembre 2024. Da quel giorno sei gare senza gioie: tre sconfitte contro Empoli, Monza e Roma più altrettanti pareggi con Cagliari, Inter e Cesena nell’ultimo match dello scorso anno.

DOVE VEDERE DIRETTA CREMONESE UDINESE PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Cremonese Udinese Primavera bisognerà collegarsi sul canale 60 del digitale terrestre ovvero su Sportitalia. Preferite la diretta streaming? Nessun problema dato che c’è la doppia possibilità applicazione o sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE UDINESE PRIMAVERA

La Cremonese si schiererà con il 4-4-2 con Malvoec in porta, difesa a quattro composta da Duca, Triacca, Zillo e Tosi. A centrocampo Gashi e Spaggiari esterni più Thiandoum e Lottici a centrocampo. In attacco Gabbiani e Ragnoli Galli.

L’Udinese risponde con il 3-5-2 con Cassin tra i pali. Pacchetto arretrato formato da Guessand, Bozza e Olivo Agiranno larghi De Crescenzi e Marello con Peljcic, Demiroski e Di Leva. Il tandem offensivo invece sarà El Bouradi e Bonin.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CREMONESE UDINESE PRIMAVERA

A partire con i favori del pronostico è la Cremonese a 1.42 secondo le quote per le scommesse. La vittoria dei friulani è a 5.75 con il pareggio a 4.80. Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.05 e 1.70.

