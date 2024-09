DIRETTA CROTONE MESSINA, PADRONI DI CASA IN CALO

Inizio altalenante da ambo le parti in questa Serie C per le due squadre: la diretta Crotone Messina proverà a dare un senso di continuità alle formazioni reduci da una prima parte di campionato con poche certezze. Il match si giocherà sabato 14 settembre alle ore 18:30.

I rossoblu erano anche partiti col piede giusto vincendo 2-0 contro l’Altamura con gol di Vitale e Tumminello. Settembre però è stato fin qui un mese pessimo con due sconfitte per 2-1 rispettivamente con Cavese in trasferta e Trapani in casa.

Percorso inverso in qualche modo per il Messina, anche se conta appena un punto in più del Crotone. All’esordio è arrivato un 2-2 contro il Potenza, seguito da un ko per 2-0 con l’Audace Cerignola prima di rialzare la china contro il Taranto con un perentorio 4-1.

DOVE VEDERE DIRETTA TV CROTONE MESSINA, STREAMING VIDEO

Diamo un’occhiata su dove vedere la diretta Crotone Messina. Essendo Serie C, sarà visibile come tutte le altre gare su Sky o NOW.

Stesso discorso vale per la diretta streaming con l’evento che verrà trasmesso sulle applicazioni sia di Sky che di NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI CROTONE MESSINA

Ora è li momento delle probabili formazioni della diretta Crotone Messina. I rossoblu si schiereranno in campo con il 4-2-3-1 formato da Sala, difesa a quattro con Rispoli, Cargnelutti, Armini e Giron. A centrocampo spazio a Schiro, Gallo e Kolaj con Vitale e Spina a supportare Kostadinov.

Il Messina risponderà col modulo 4-3-3. Tra i pali Curtosi, reparto arretrato formato da Lia, Marino, Manetta e Ortisi. Frisenna e Garofalo mezzali mentre Anzelmo in cabina di regia. Davanti Luciani, Anatriello e Pedicillo a guidare l’attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CROTONE MESSINA

In conclusione analizziamo le quote per le scommesse sulla diretta Crotone Messina. La squadra che parte favorita in questo incontro secondo i bookamakers sarà quella di casa a 1.55 contro gli ospiti a 5.25. Il pareggio è offerto a 3.70.

Il Gol è invece dato a 1.90, leggermente più alto del No Gol a 1.72. Infine abbiamo Over e Under con soglia 2.5 rispettivamente a 2.45 e 1.41.