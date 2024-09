VIDEO CELTICA SLOVAN BRATISLAVA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Celtic Park di Glasgow il Celtic vince nettamente contro lo Slovan Bratislava per 5 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i biancoverdi prendono presto in mano il controllo delle operazioni affacciandosi con una certa pericolosià in zona offensiva tramite un paio di sortite offensive tentate da Maeda, insidioso appunto sia al 4′ che al 12′.

Gli uomini del tecnico Rodgers insistono e riescono a spezzare l’equilibrio di partenza al 17′ con la rete firmata da Scales, autore di un colpo di testa vincente su assist da calcio d’angolo di Engels. Il loro compagno Furuhashi non batte quindi Takac al 17′ e il VAR interviene al 30′ per correggere il presunto fallo di mano di Scales. Nel secondo tempo i britannici ricominciano in maniera arrembante come dimostra il gol del raddoppio realizzato da Furuhashi, in collaborazione con Kuhn, al 47′.

Il calcio di rigore concesso per fallo di Ignatenko viene dunque trasformato da Engels al 56′. Nel finale Wimmer accorcia il distacco al 61′ con il supporto di Tolic sebbene Maeda, liberato da Hatate, vanifichi il tutto con il gol siglato al 70′. Verso l’87’ Idah completa la cinquina definitiva su passaggio di Forrest.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro olandese D. Makkelie ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente ha ammonito Johnston al 23′ e Carter-Vickers all’80’ da un lato, Weiss jr. al 18′ e Wimmer al 23′ dall’altro. I tre punti conquistati tra le mura amiche in questa prima giornata del torneo permettono al Celtic di salire a quota 3 nella classifica della Champions League 2024/2025 mentre lo Slovan Bratislava non si muove, rimanendo appunto fermo a zero punti.

VIDEO CELTIC SLOVAN BRATISLAVA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS