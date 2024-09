DIRETTA TORINO EMPOLI: I TESTA A TESTA

Mentre cresce l’attesa per la diretta Torino Empoli, possiamo curiosare nella storia recente di questa partita, che ormai è abbastanza classica in Serie A, tanto che gli ultimi dieci precedenti sono stati disputati dal mese di settembre 2016 in poi, tutti nella massima divisione del calcio italiano: il bilancio è decisamente equilibrato grazie a ben cinque pareggi, anche se il Torino è in leggero vantaggio grazie a tre vittorie a fronte dei due successi per l’Empoli.

Nello scorso campionato 2023-2024 era sempre stato decisivo il fattore campo: 1-0 per il Torino allo stadio Olimpico sabato 16 dicembre 2023 e replica dell’Empoli per 3-2 in Toscana sabato 6 aprile scorso. Volendo invece tornare più indietro nel tempo, possiamo trovare anche quattro precedenti in Coppa Italia: il bilancio anche in questo caso è leggermente favorevole al Torino grazie a due vittorie a fronte di un pareggio e un successo per l’Empoli, che ha quindi la possibilità di pareggiare i conti, ma solo con un colpaccio al Grande Torino… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TORINO EMPOLI, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta Torino Empoli basterà accendere il televisore e collegarsi sui canali Mediaset che trasmetteranno in chiaro, Italia 1, o in streaming su Infinity e sul sito sportmediaset.it la partita. Come di consueto, la nostra offerta è quella di una diretta testuale che vi racconterà le emozioni del match con aggiornamenti costanti.

TORINO EMPOLI, GRANDE ENTUSIASMO IN CASA GRANATA

La Coppa Italia 2024/2025 torna a Torino e lo fa per la diretta Torino Empoli valida per i sedicesimi di finale di questa competizione. Dalle 21,00 andrà in scena una partita tra due squadre in grande forma e pronte a dare spettacolo anche allo Stadio Olimpico Grande Torino.

I padroni di casa stanno vivendo un momento magico e si trovano in testa alla classifica dopo 47 anni grazie ad un avvio che non li ha visti ancora perdere una partita. Molto bene anche l’Empoli di D’Aversa che è al quinto posto in Serie A e non ha ancora perso una partita andando a vincere a Roma e a Cagliari e pareggiando contro Juventus e Bologna.

TORINO EMPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo ad analizzare anche le possibili scelte dei due allenatori che dovrebbero fare qualche cambio rispetto alle loro formazioni tipo. Vanoli cambierà anche il portiere con Paleari pronto a mettersi i guantoni dal primo minuto. Pedersen e Sosa dovrebbe avere una chance da titolari sugli esterni mentre Karamoh e Sanabria sosterranno il peso dell’attacco.

Cambia anche D’Aversa che darà una chance a Brancolini tra i pali con De Sciglio e l’ex Pellegri che torneranno in campo dal primo minuto. Esposito e Solbakken saranno chiamati a dare qualità alla manovra offensiva mentre Grassi e Haas cureranno la fase difensiva a centrocampo.

TORINO EMPOLI, LE QUOTE

Partono con il favore del pronostico i granata che giocheranno in casa la diretta Torino Empoli in uno Stadio Olimpico Grande Torino pieno di entusiasmo. Andando ad analizzare anche le quote del match, proposte da Sisal, si capisce come i granata partano favoriti ed una loro vittoria è quotata a 1,75 contro il 4,75 in favore degli ospiti e il 3,50 per il pareggio X nei minuti regolamentari.