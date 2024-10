DIRETTA EMPOLI INTER, TESTA A TESTA

Va di scena la diretta di Empoli Inter, match che storicamente ha sempre dato del filo da torcere ai nerazzurri come possiamo vedere dai precedenti di questo match. Andiamo con ordine però e iniziamo subito con il dire che in totale abbiamo 32 partite per analizzare la possibile favorita da un punto di vista storico del match, più un’uscita anche in Coppa Italia. Le vittorie, le sconfitte e i pareggi si dividono in: cinque vittorie toscane, tre pareggi e le restanti partite invece sono state vinte dai nerazzurri. L’ultima al Castellani è terminata 1-0 per la squadra di Inzaghi grazie alla rete di Dimarco arrivata dopo ottanta minuti molto difficili per la squadra nerazzurra.

Curiosamente sono dieci le vittorie in toscana dell’Inter, mentre sono 14 quelle a San Siro il che dimostra che per i milanesi non c’è molta differenza tra casa e trasferta quando affrontano gli azzurri. Abbiamo anche un unico precedente in Coppa Italia come sopracitato che aggiunge una vittoria alla squadra di Inzaghi, ora possiamo spostarci sul prossimo aggiornamento della diretta di Empoli Inter per capire chi potrebbe avere la meglio e chi no da un punto di vista statistico. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA EMPOLI INTER, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Seguire la diretta Empoli Inter sarà possibile solo per gli abbonati a DAZN che trasmetterà la partita in esclusiva sui suoi canali. Per chi non potesse seguire la partita da casa, offriamo una diretta testuale che racconterà lo svolgimento del match riportando le azioni salienti e le emozioni con costanti aggiornamenti.

INZAGHI VUOLE RISPOSTE DALLA SUA SQUADRA

Il mercoledì della decima giornata di Serie A si apre alla Computer Gross Arena dove andrà in campo la diretta Empoli Inter. Ad affrontarsi saranno due squadre che hanno iniziato bene il campionato e cercano punti anche in questa giornata infrasettimanale. L’Empoli padrone di casa arriva a questa partita dopo aver pareggiato per 1 a 1 contro il Parma e ha la terza miglior difesa del campionato. Più in alto in classifica ma con qualche difficoltà difensiva, invece, l’Inter di Simone Inzaghi che è reduce dal pirotecnico 4 a 4 contro la Juventus.

EMPOLI INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per approfondire questa partita andiamo a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Empoli Inter. D’Aversa sfiderà l’incognita della partita infrasettimanale schierando il 3-5-2 solito. Vasquez difenderà la porta con Goglichidze, Ismajli e Viti a comporre la difesa. Gyasi e Pezzella agiranno da esterni a sostegno di un centrocampo formato da Anjorin, Grassi e Fazzini. Colombo e Solbakken saranno le due punte chiamate a tanto lavoro in fase difensiva.

Qualche cambio previsto per Inzaghi che non avrà a disposizione né Acerbi né Calhanoglu. Pavard, De Vrij e Bastoni saranno ancora i tre difensori davanti a Sommer con Darmian e Dimarco sulle fasce. Barella dovrebbe riposare con Frattesi, Zielinski e Mkhitaryan a completare il centrocampo. Lautaro Martinez partirà dalla panchina con Thuram e Taremi a formare la coppia offensiva.

EMPOLI INTER, LE QUOTE

La diretta Empoli Inter, secondo Sisal, sarà sbilanciata in favore dei nerazzurri che partono con il favore del pronostico nonostante il fattore campo a sfavore. Infatti, una vittoria degli ospiti è quotata a 1,42 contro l’1 per i padroni di casa a 7,50 e il pareggio X a 4,50.