DIRETTA FERALPISALÒ PERGOLETTESE, DIANA PUNTA AL SECONDO POSTO

La ventiquattresima giornata del Girone A di Serie C si aprirà con la diretta Feralpisalò Pergolettese in campo alle 20,30 di venerdì 24 gennaio 2025. L’incrocio è tra due squadre che vivono momenti opposti e navigano in posizioni di classifica agli antipodi ma sono alla ricerca dei tre punti.

DIRETTA/ Pergolettese Albinoleffe (risultato finale 1-2): la decide Potop! (19 gennaio 2025)

La Feralpisalò di Diana è terza in classifica e punta alla vittoria per accorciare ulteriormente sul secondo posto che, dopo la vittoria in casa della Virtus Verona, dista otto punti. Peggio la Pergolettese di Curioni che occupa la sedicesima posizione in campionato e sta vivendo di un periodo ricco di alti e bassi.

DIRETTA/ Virtus Verona FeralpiSalò (risultato finale 1-3): la chiude Balestrero! (Serie C, 18 gennaio 2024)

DIRETTA FERALPISALÒ PERGOLETTESE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Feralpisalò Pergolettese sarà necessario abbonarsi a Sky o alle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO.

FERALPISALÒ PERGOLETTESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Diamo un’occhiata anche a quelle che sono le probabili formazioni in attesa del calcio d’inizio. La Feralpisalò continua a far bene a Diana è pronto a confermare il suo 3-5-2 con Dubickas e Molfetta come riferimenti offensivi. Balestrero, Zennaro e Cavuoti comporranno il centrocampo davanti ad un trio difensivo formato da Rizzo, Cabianca e Pasini.

Video Feralpisalò Pro Patria (1-0)/ Gol e highlights: segna Di Molfetta al 93'! (Serie C, 12 gennaio 2024)

Difesa a tre anche per la Pergolettese di Curioni che si affiderà a Cordaro tra i pali difeso da Tonoli, Bignami e Lambrughi. Albertini e Capoferri saranno i due esterni di centrocampo che saranno chiamati alla doppia fase per sostenere il trio offensivo composto da Basili, Parker e Jaouhari.

FERALPISALÒ PERGOLETTESE, LE QUOTE

Derby a senso unico secondo le quote Snai, che disegnano un pronostico chiaro per la diretta Feralpisalò Pergolettese. Infatti un successo casalingo dei bresciani è quotato a 1,35, mentre poi si sale già 4,00 per il segno X in caso di pareggio o fino a 8,50 volte la posta in caso di colpaccio della formazione cremasca.