DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE LIVE STREAMING VIDEO GP LAS VEGAS 2024 (OGGI 23 NOVEMBRE)

La diretta Formula 1 torna a farci compagnia dopo tre settimane e apre il gran finale con gli ultimi tre eventi consecutivi in due continenti differenti: per adesso siamo ancora in America e infatti stiamo vivendo il Gran Premio di Las Vegas 2024, che come l’anno scorso si disputa dal giovedì al sabato nella celebre città del Nevada, però in notturna, cosicché per noi tutti gli appuntamenti sono al mattino presto del giorno seguente. Ecco allora che le qualifiche saranno oggi, sabato 23 novembre 2024, con inizio già alle ore 7.00 del mattino italiano (le 22 di venerdì sera a Las Vegas), naturalmente precedute dalla terza sessione di prove libere FP3, che apriranno la diretta Formula 1 alle ore 3.30.

Insomma, per gli appassionati sarà un sabato mattina in compagnia della diretta Formula 1, come di solito accade quando si gareggia in Estremo Oriente. È appena la seconda edizione sul Las Vegas Strip Circuit, che l’anno scorso sorrise a Ferrari e Red Bull, con la pole position di Charles Leclerc e poi la vittoria in gara di Max Verstappen davanti allo stesso Leclerc e Sergio Perez, ma ieri le prove libere hanno esaltato la Mercedes, forse un po’ a sorpresa perché lo stesso Lewis Hamilton ha ammesso che all’interno del team di Stoccarda non si attendevano una prestazione di così alto livello. Staremo quindi a vedere che cosa succederà in una diretta Formula 1 potenzialmente imprevedibile…

FORMULA 1 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE GP LAS VEGAS 2024

Abbiamo già illustrato il programma decisamente particolare del Gran Premio di Las Vegas 2024, ciò però non incide sulla diretta Formula 1 in tv, che offrirà il suo abituale palinsesto, con la telecronaca di Carlo Vanzini sul canale Sky Sport Formula 1 HD, numero 207 della piattaforma, mentre per la visione in chiaro su Tv8 ci sarà una differita, che stavolta avrà il vantaggio di essere a un orario molto comodo, cioè alle ore 14.00 del pomeriggio italiano. Infine, la diretta Formula 1 in streaming video sarà come sempre riservata agli abbonati tramite Sky Go o Now TV.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING, POSSIBILI SORPRESE A LAS VEGAS?

Prepariamoci allora a vivere una diretta Formula 1 stuzzicante per quanto riguarda le qualifiche del GP Las Vegas 2024. Come si diceva, le prime due sessioni di prove libere hanno esaltato la Mercedes, prima con George Russell nella FP1 e di nuovo nella FP2, in questo caso però grazie a Lewis Hamilton. In particolare, la Mercedes sembra essere la monoposto migliore nel portare le gomme alla giusta temperatura nonostante il freddo della sera, che a novembre si fa sentire anche nel Nevada. La Ferrari invece sembra patire, sia in termini di prestazioni sul giro secco sia sul passo gara, dove il problema è il graining soprattutto nei primi giri.

Dobbiamo dire comunque che la Ferrari ha limitato i danni, perché quando finalmente le gomme entrano in temperatura il livello della Rossa è molto buono, così come per la rivale per il titolo Costruttori, cioè la McLaren, che anzi ha visto Lando Norris ad appena 11 millesimi da Hamilton nella FP2, mentre la Red Bull è sembrata più in difficoltà di tutti gli altri top team, con Max Verstappen che si è lamentato spesso per lo scarso grip. Le ‘lattine’ sembrano soffrire soprattutto nel primo settore della pista di Las Vegas, cioè nel tratto che va dalla linea del traguardo fino a poco dopo curva 5. Fin qui le considerazioni sulla carta, ma adesso cediamo la parola alla diretta Formula 1 per le qualifiche del Gran Premio di Las Vegas 2024…