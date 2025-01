DIRETTA GENOA MONZA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Passiamo all’ultima partita di questa giornata di Serie A con la diretta di Genoa Monza, ovviamente vedremo questo match in chiave statistica nell’attesa del fischio di inzio come facciamo ormai di consueto da diversi anni. L’equilibrio è il mantra tra due squadre che stanno lottando per migliorare il loro rendimento in campionato. Dal punto di vista offensivo, il Monza ha una leggera superiorità, con una media di 0.95 gol segnati a partita rispetto agli 0.86 del Genoa. Difensivamente, entrambe le squadre mostrano vulnerabilità, con il Genoa che subisce in media 1.43 gol a gara, dato leggermente migliore rispetto all’1.48 del Monza. Sul piano delle vittorie, il Genoa ha un margine importante, avendo vinto il 23.81% delle partite, mentre il Monza si ferma al 9.52%, un indicatore delle difficoltà incontrate dalla squadra lombarda nel concretizzare le proprie prestazioni.

Lo scontro potrebbe essere deciso dai dettagli, con entrambe le formazioni che cercheranno di sfruttare i punti deboli avversari per ottenere un risultato positivo. Detto questo passiamo pure al commento live della diretta di Genoa Monza. GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, A. Martin; Kassa, Masini, Frendrup; Thorsby, Pinamonti, Miretti. Allenatore: Patrick Vieira MONZA (4-4-2): Turati; D’Ambrosio, Izzo, A. Carboni, Kyriakopoulos; P. Pereira, Urbanski, Akpa Akpro, Ciurria; D. Maldini, Caprari. Allenatore: Salvatore Bocchetti (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA GENOA MONZA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Tifosi ed appassionati potranno valutare loro stessi l’andamento della diretta Genoa Monza di Serie A poichè verrà trasmessa da DAZN, da Sky e pure da NOW. Le opzioni non mancano per questo evento che andrà in tv sul canale Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio mentre in streaming video sarà visibile persino su Now Tv e su Sky Go.

GENOA MONZA, BRIANZOLI ANCORA ULTIMI IN CLASSIFICA

La diretta Genoa Monza è il secondo posticipo che chiude la giornata di campionato lunedì 27 gennaio 2025 dalle ore 20:45. Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova si daranno battaglia due squadre in generale deluse dall’andamento della propria stagione ed entrambe bisognose di ottenere punti per puntare alla salvezza in Serie A. I rossoblu sembrano aver cambiato passo con l’arrivo in panchina del nuovo allenatore Patrick Vieira, che ha rilevato Albrto Gilardino, riuscendo ad uscire dalla zona più calda ed a portarsi anzi a quattro punti di distanza da essa toccando quota ventitre, come il Torino, in dodicesima posizione.

Eppure, i liguri vengono comunque dalla sconfitta subita contro la Roma, avversario di altra portata ma pure lei in difficoltà quest’anno, e dovranno riscattarsi contro una concorrente diretta per la permanenza nel massimo torneo italiano di calcio come la compagine brianzola. Pure i biancorossi sembravano aver avuto una scossa col nuovo tecnico Bocchetti, capace di stendere la Fiorentina, sebbene abbiano rallentato di nuovo venendo battuti dal Bologna, anche questa una squadra che può contare su un organico di livello più alto. Il ventesimo posto è duro da abbandonare a fronte di soli tredici punti ottenuti ed il terzetto composto da Empoli, Parma e Lecce dista sette lunghezze.

GENOA MONZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il 4-3-3 con Leali, Sabell, De Winter, Vasquez, Martin, Thorsby, Masini, Frendrup, Zanoli, Pinamonti e uno tra Miretti o Cornet potrebbe essere la soluzione più plausibile secondo le probabili formazioni della diretta Genoa Monza. Il modulo 4-4-2 con Turati, D’Ambrosio, Izzo, Carboni, Kyriakopoulos, Ciurria, Bianco, Bondo, Akpa Akpro, Caprari e Maldini sarà invece l’opzione che verrà impiegata da mister Bocchetti sebbene i suoi siano anche stati sconfitti dal Bologna con questo schieramento.

DIRETTA GENOA MONZA, LE QUOTE

Tenendo anche solo conto della classifica si può evidenziare chi parte da favorito secondo le quote proposte per la diretta Genoa Monza. Ovviamente i rossoblu sono i principali indiziati nell’assicurarsi il bottino pieno da questo match con l’1 pagato appunto a 2.20 da bookmakers come Snai. Meno probabile risulta quindi il successo dei lombardi fissando il 2 a 3.55 e neanche il pareggio sembra essere un punteggio particolarmente indicato venendo quotato a 3.00.