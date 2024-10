DIRETTA ITALIA GALLES U19: I TESTA A TESTA

In avvicinamento alla diretta Italia Galles U19 non possiamo parlare della storia di questa partita, per il semplice motivo che si tratta di un confronto inedito. Volendo tuttavia fare comunque un confronto tra Italia e Galles Under 19, potremmo dare uno sguardo ad alcuni dati forniti dal sito specializzato Transfermarkt. Ad esempio l’età media delle due rose, che è di 18,1 anni sia per gli Azzurrini padroni di casa in Romagna, sia per i loro ospiti gallesi; Transfermarkt parla anche di “stranieri”, che è un dato curioso quando si parla di Nazionali.

Possiamo allora identificare origini ‘esotiche’ per due giocatori dell’Italia Under 19 e per ben quattordici ragazzi del Galles, che naturalmente può approfittare di ragazzi magari di famiglia almeno in parte inglese o di altre parti del Regno Unito. Quanto al valore economico della rosa, è di 19,14 milioni di euro per l’Italia e di soli 450.000 euro per il Galles, per cui la differenza è enorme anche per il valore medio di ogni singolo giocatore, che è di 870.000 euro tra gli Azzurrini e di soli 23.000 euro per i loro pari età del Galles U19. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA GALLES U19 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Italia Galles U19 non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione, tuttavia dobbiamo ricordare con piacere che ci sarà invece un servizio di diretta streaming video per Italia Galles U19, grazie al canale tematico federale Vivo Azzurro TV. In aggiunta potrete consultare il sito ufficiale della nostra federcalcio, all’indirizzo www.figc.it nella sezione dedicata alla Nazionale Under 19, e le pagine social della FIGC.

ITALIA GALLES U19: AMICHEVOLE IN ROMAGNA

Un pomeriggio tinto d’azzurro ci attende grazie alla diretta Italia Galles U19, una partita amichevole che sarà in programma alle ore 15.00 di oggi, giovedì 10 ottobre 2024, presso lo stadio Bruno Benelli di Ravenna. Riflettori quindi puntati sulla nostra Nazionale Under 19, per la quale non sono ancora iniziati gli impegni ufficiali. A settembre c’era stato un torneo amichevole in Croazia, mentre l’ultimo riferimento ufficiale è l’Europeo Under 19 dell’estate in Irlanda del Nord, che ha visto gli Azzurrini eliminati in semifinale.

Naturalmente a questi livelli ogni stagione è un nuovo ciclo, per cui la diretta Italia Galles U19 ci potrà dare indicazioni su un gruppo che ha una eredità non facile. Nelle ultime stagioni infatti l’Italia U19 ha ottenuto risultati sempre eccellenti, con le semifinali raggiunte negli Europei del 2022 e appunto del 2024, mentre in mezzo c’è naturalmente il trionfo del 2023 a Malta, con il successo per 1-0 nella finale contro il Portogallo. Insomma, c’è futuro per il calcio italiano, almeno se questi ragazzi cresceranno bene: l’Under 19 si merita tutto il nostro affetto, oggi pomeriggio potremo seguire i ragazzine c.t. Alberto Bollini nella diretta Italia Galles U19…

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GALLES U19

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Italia Galles U19, almeno per quanto riguarda gli Azzurrini di Alberto Bollini, che ha convocato ventidue calciatori, in gran parte 2006 ma con alcuni 2007 e anche 2008. I due portieri sono Renato Bellucci Marin e Tommaso Martinelli; i difensori invece Niccolò Fortini, Eddy Nda Konan Kouadio (convocato al posto dell’indisponibile Magni), Giovanni Leoni, Andrea Natali, Filippo Pagnucco, Matteo Giuseppe Plaia, Filippo Reale e Lorenzo Tosto.

I centrocampisti convocati per l’impegno dell’Italia U19 sono Andrea Bonanomi, Federico Cassa, Mattia Liberali, Leonardo Mendicino, Lorenzo Riccio ed Emanuele Sala (Milan); infine, gli attaccanti a disposizione del c.t. Bollini per la diretta Italia Galles U19 sono Francesco Camarda, Jeff Ekhator Osayuki, Giacomo De Pieri, Seydou Fini, Mattia Mosconi e Diego Sia.