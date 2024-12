DIRETTA JUVENTUS CAGLIARI PRIMAVERA: PER SOGNARE I PLAYOFF

La diretta Juventus Cagliari Primavera va in scena alle ore 11:00 di giovedì 19 dicembre, mattinata in compagnia del campionato Primavera 1 2024-2025 che con questo turno infrasettimanale arriva alla 16^ giornata. Nella penultima di andata queste due squadre vanno a caccia dei playoff: attualmente sono fuori dalle prime sei ma possono rimontare, la Juventus per esempio ha invertito una tendenza negativa e dopo due sconfitte consecutive è andata a vincere sul campo del Milan, successo importante anche perché la squadra bianconera ha recuperato tre punti a una rivale che sta davanti in classifica, dunque colpo importante.

Il Cagliari invece nel fine settimana ha sprecato una bella occasione: giocava in casa contro la Sampdoria ultima in classifica ma non ha saputo andare oltre un pareggio, dunque i punti in meno rispetto alla Juventus sono tre e bisogna anche guardarsi alle spalle. Staremo a vedere quello che succederà oggi nella diretta Juventus Cagliari Primavera, sicuramente un appuntamento molto interessante che ora analizziamo con la lettura delle scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco, andando a valutare in maniera dettagliata le probabili formazioni per questo intrigante giovedì mattina.

COME VEDERE LA DIRETTA JUVENTUS CAGLIARI PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

Come sempre l’appuntamento con la diretta Juventus Cagliari Primavera riguarda Sportitalia, l’emittente che si occupa di questo campionato giovanile e fornisce le partite del torneo in diversi modi. Quello classico riguarda appunto la televisione, in chiaro per tutti al numero 60 del digitale terrestre; in alternativa sono attivi i servizi di diretta streaming video, il primo tramite il sito www.sportitalia.com e poi attraverso la relativa applicazione, senza dimenticarsi del canale SI Solo Calcio che è attivo soltanto con l’opzione della mobilità.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI PRIMAVERA

Da valutare l’eventuale turnover nella diretta Juventus Cagliari Primavera, in ogni caso Francesco Magnanelli non dovrebbe prescindere da Pugno come centravanti e poi potrebbe riproporre Di Biase come laterale di sinistra sulla trequarti, confermando Biliboc a destra e Alessio Vacca centralmente, anche se insidiato da Michele Scienza. A centrocampo spazio a Mazur eventualmente con Florea, mentre per quanto riguarda la difesa Francesco Verde è in ballottaggio con Alfonso Montero e Bruno Martinez, poi Ventre e Pagnucco come terzini con Zelezny in porta.

Fabio Pisacane studia la diretta Juventus Cagliari Primavera con un 3-5-2 nel quale Marini, Cogoni e Franke proteggono il portiere Velizar Iliev, sulle corsie laterali possono spingere Arba a destra e uno tra Sulev e Prettenhoffer a sinistra, in mezzo al campo con Liteta e il perno Mamadou Balde può tornare titolare Simonetta, uno dei giocatori più in vista di questa squadra. davanti sembra essere confermato il tandem formato da Vinciguerra e Bolzan, anche perché è quello che garantisce il maggior numero di gol agli isolani; occhio però alla candidatura di Trepy.