Diretta Juventus U23 Trapani (risultato 1-0): GUERRA SU RIGORE!

Inizia il match tra Juventus Next Gen e Trapani. Cudrig in area, fallo di Toscano, c’è il calcio di rigore! Guerra calcia e spiazza Seculin! Cudrig in mezzo per Macca, il tiro sfiora la traversa. Afena-Gyan supera Cilento e calcia, palla fuori. Ottima occasione per Daffara che per poco non trova la porta. Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

Diretta/ Pisa Salernitana (risultato 0-0) streaming video tv: chance per Amatucci! (26 gennaio 2025)

Streaming video, la diretta Juventus U23 Trapani, come vedere la sfida

Per seguire la diretta Juventus U23 Trapani delle 15.00 gli interessati dovranno collegarsi ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 253), o alle piattaforme di streaming video SkyGo e NowTv

si comincia!

Una squadra in grande crescita contro una che vuole difendere il posto in zona playoff, così potrebbe presentarsi la diretta Juventus U23 Trapani: menzione d’onore per la seconda squadra bianconera almeno per quanto riguarda il rendimento recente. La Next Gen infatti, dopo un inizio di campionato semplicemente disastroso, ha cambiato passo e ora ha 27 punti in classifica, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque giornate a dirci che il peggio dovrebbe essere alle spalle, anche se la classifica non è ancora del tutto rassicurante.

DIRETTA/ Perugia Pescara (risultato 0-0) video streaming tv: doppia chance Matos! (26 gennaio 2025)

Il Trapani invece nelle ultime cinque ha raccolto due vittorie, altrettanti pareggi e una sconfitta: un trend quindi abbastanza positivo, nel contesto di un campionato che anche in generale sorride abbastanza ai siciliani, che infatti con 32 punti ad oggi sarebbero ai playoff. La Juventus però potrebbe costituire una minaccia, staremo allora a vedere come cambieranno i rapporti di forza dopo la diretta Juventus U23 Trapan! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Juventus U23 Trapani, ospiti favoriti!

La diretta Juventus U23 Trapani, valida per la 24° giornata, mette in scena lo scontro tra due squadre che stanno vivendo due ottimi momenti della stagione con lunghe serie di partite in cui hanno guadagnato punti, per la squadra di casa queste hanno permesso di scalare la classifica uscendo dalla zona calda della lotta salvezza che avrebbe imposto di giocare i playout, i bianconeri si trovano ora alla posizione 15 in classifica un punto sopra al Latina sedicesimo, si presentano alla partita da una vittoria di misura 1-0 contro il Monopoli, secondo in classifica.

Diretta Monopoli Cavese/ Streaming video tv: punti per la vetta (Serie C, 26 gennaio 2025)

Il Trapani è in una situazione di classifica più favorevole e con 32 punti è saldamente nella zona playoff del campionato, all’ottavo posto, nell’ultima gara hanno pareggiato 0-0 contro il Rimini nella Semifinale di Coppa Italia Serie C, mentre nell’ultima partita di campionato hanno vinto 3-0 contro il Taranto con la doppietta del capocannoniere del girone Lescano.

Juventus U23 Trapani, le probabili formazioni

Per la partita dello Stadio Giuseppe Moccagatta i padroni di casa dovrebbero replicare il 5-3-2 con Daffara tra i pali, Comenecia e Macca sulle fasce, Mulazzi, Gil e Turicchia come trio di difensori centrali, Faticanti, Cudrig e Guerra in mezzo al campo, Semedo e Scaglia coppia d’attacco. Gli ospiti dovrebbero rispondere con il solito 3-4-3 del mister Ezio Capuano che vede Ujkaj in porta, Celiento, Gelli e Sabatino il terzetto di difesa, Ciotti e Benedetti come esterni con Hraiech e Carraro a completare il centrocampo, il bomber Lescano al centro del tridente con Ciuferri e Daka sulle fasce.

Juventus U23 Trapani, le quote per il pronostico

La diretta Juventus U23 Trapani si prospetta una gara divertente e interessante da seguire con numerosi colpi di scena, ribaltamenti di fronte e occasioni da gol, gli ospiti sono i favoriti per la vittoria finale perché sulla carta sono una squadra migliore come rende evidente la posizione in classifica, lo stato di forma dei bianconeri però può essere un elemento di cui tenere conto che potrebbe portare i padroni di casa vincere sulle ali dell’entusiasmo e spinti dai loro tifosi.

Difficile invece che possa arrivare un pareggio, nonostante entrambe le squadre abbiano voglia di andare via con dei punti lotteranno dal primo al novantesimo minuto per far si che il punteggio sia in loro favore, e potrebbero lasciare qualche spazio in difesa. Le quote Sisal indicano favorito il segno 2 indicato a 2,30, poi si sale a 2,90 sul segno 1 e fino a 3,25 volte la posta sul segno X.