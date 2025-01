DIRETTA LEGNAGO SALUS CAMPOBASSO, SITUAZIONI COMPLICATE

Archiviata la pausa natalizia Legnago Salus e Campobasso tornano in campo domenica 5 gennaio 2024 alle ore 15 per la diretta Legnago Salus Campobasso, valevole per la ventunesima giornata del girone B della Serie C 2024/25. Entrambe le squadre vengono da una fine di 2024 piuttosto complessa dal punto di vista dei risultati. Il Legnago Salus è innanzitutto il fanalino di coda di questo girone B della Serie C. Ma la situazione dei veneti non è così disperata, il penultimo posto dista infatti solo tre punti, e la zona salvezza sette punti. Tuttavia il Legnago non ha concluso il suo 2024 non migliore dei modi, solo una vittoria nelle ultime dieci, quella inaspettata in casa del Pescara capolista. Ma probabilmente più un fuoco di paglia che l’inizio di una striscia positiva. Per il resto cinque sconfitte e quattro pareggi, che hanno contribuito all’ultimo posto della squadra.

Il Campobasso se possibile se la passa addirittura peggio. I molisani infatti non vincono dal match contro la Lucchese del 3 novembre, da allora sono infatti arrivati tre pareggi e ben quattro sconfitte. Risultati che, dopo il buon inizio, hanno fatto scivolare il Campobasso fino al dodicesimo posto in classifica, fuori dalla zona playoff. Ad entrambe le squadre serve ora trovare i tre punti per iniziare il 2025 con il piede giusto ed invertire una tendenza negativa.

INFO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IN TV LA DIRETTA LEGNAGO SALUS CAMPOBASSO

L’attesa sfida in diretta Legnago Salus Campobasso potrà essere vista anche dai tifosi ospiti che non dovranno quindi sobbarcarsi un viaggio della speranza ma grazie a Sky potranno godersela da un comodo divano oppure anche in diretta streaming videosu Sky Go.

LEGNAGO SALUS CAMPOBASSO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Legnago Salus Campobasso. Il Legnago Salus scenderà in campo con un 3-4-2-1. Perucchini sarà il portiere, con Ampollini, Martic e Noce in difesa. Muteba e Ruggeri agiranno sulle fasce, mentre Bombagi e Franzolini saranno a centrocampo. Basso Ricci e Zanetti opereranno tra le linee, pronti a supportare l’attacco e a servire Svidercoschi, che sarà l’unico riferimento offensivo.

Il Campobasso risponderebbe con un 3-5-2. Forte sarà il portiere, mentre la difesa a tre sarà composta da Bosisio, Mondonico e Calabrese. A centrocampo, Pierno, Baldassin, D’Angelo, Serra e Morelli gestiranno il gioco dietro la coppia d’attacco formata da Di Stefano e Di Nardo.

LEGNAGO SALUS CAMPOBASSO, LE QUOTE

Secondo i bookmakers per la diretta Legnago Salus Campobasso nettamente favoriti gli ospiti, quotati a 1.80. Il pareggio è quotato a 3.10, mentre la vittoria del Legnago Salus è offerta a 3.50.