La diretta Legnano Salus Spal si gioca alle ore 17.30 e vede i veronesi ancora sul fondo della classifica del girone B nonostante i progressi messi in mostra nelle ultime settimane. Sono arrivati comunque solo 2 punti nelle ultime 4 partite di campionato per il Legnago, reduce da un pari sul campo della Lucchese e ancora staccato di 3 punti dal penultimo posto.

È avanti di 3 lunghezze rispetto ai veneti avversari di turno la Spal, appesantita da una penalizzazione di 3 punti in classifica e capace però di lanciare un segnale importante nell’ultimo turno di campionato, riuscendo a battere in casa il Pineto. Per gli estensi quarta vittoria stagionale e boccata d’ossigeno indispensabile per cercare di risollevarsi dalla zona play out del girone B.

DIRETTA LEGNAGO SALUS SPAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ecco come seguire la diretta Legnago Salus Spal. La partita di Serie C sarà trasmessa sul canale satellitare di Sky, disponibile per gli abbonati. In alternativa, sarà possibile guardare l’incontro in streaming tramite l’app Sky Go o la piattaforma Now TV, entrambe accessibili tramite connessione internet.

LEGNAGO SALUS SPAL: LE PROBABILI FORMAZIONI

Quali saranno le probabili formazioni schierate in campo dai due mister perla diretta Legnago Salus Lucchese? Il Legnago Salus partirà con un 3-4-2-1 con Toniolo in porta dietro una difesa a tre con Pelagatti, Martic e Ampollini che partiranno dal 1′. A centrocampo spazio per Muteba, Ibrahim, Franzolini e Ruggeri, mentre Bombagi e Demirovic agiranno da trequartisti dietro la punta di riferimento, ovvero Svidercoschi. Spal schierata con un 4-2-3-1, difesa a quatro con Calapai, Bassoli, Nador e Mignanelli titolari davanti al portiere Galeotti. Zammarini e Buchel vertici bassi di centrocampo, D’Orazio, Bidaoui e Rao in proiezione offensiva a sostegno del centravanti Antenucci.

LEGNAGO SALUS SPAL: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Scopriamo quali sono le indicazioni riferite alle quote per le sommesse per chi vorrà puntare sulla diretta Legnago Salus Spal. Per quanto riguarda la vittoria del Legnago Salus, successo interno quotato 3.80, la quota per il pareggio viene fissata a 3.20 mentre la quota per il successo esterno della Spal viene proposta a 1.90.