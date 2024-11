DIRETTA LUCCHESE LEGNAGO SALUS, TESTA A TESTA

Cosa ci possono raccontare i precedenti della diretta di Lucchese Legnago Salus? Ben poco in realtà, abbiamo solo due precedenti anche abbastanza datati tra le due formazioni, per dovere di cronaca vi informiamo che in entrambe le occasioni le partite sono finite con il segno X. Essendo molto scarno il campione che abbiamo in esame, invece dei testa a testa storici vi presentiamo dei testa a testa sul recente stato di forma delle due compagini, partiamo dai toscani: la squadra di Lucca viene da tre pareggi e due sconfitte, quindi solo tre punti nelle ultime cinque partite contro Sestri Levante, Carpi e l’Entella.

Invece il Legnago Salus ha vinto una sola partita contro il Milan Futuro nelle ultime cinque partite, le altre sono finite con tre sconfitte e un pareggio. Situazione complicata per entrambe le squadre, vedremo nel prossimo aggiornamento dove vedremo le statistiche della diretta di Lucchese Legnago Salus per capire da un punto di vista numerico chi può avere la meglio nella prossima uscita da un punto di vista matematico. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA LUCCHESE LEGNAGO SALUS, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Lucchese Legnago Salus sarà come sempre garantita da Sky e da Now, piattaforme che detengono i diritti per la messa in onda di tutte le partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025 che si sta attualmente disputando. Sarà dunque possibile vedere l’incontro sintonizzando il televisore sui canali dell’emittente satellitare che offrirà pure lo streaming dell’evento via smart phone, tablet e pc con l’applicazione Sky Go così come NOW TV.

E’ CACCIA AL SUCCESSO

La diretta Lucchese Legnago Salus è in programma per sabato 9 novembre 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Porta Elisa di Lucca ed è valida come partita della quattordicesima giornata del girone B della Serie C 2024/2025. I padroni di casa si trovano al quattordicesimo posto in campionato con 13 punti racimolati fino a questo momento della stagione ma il successo manca ormai da troppe gare e la batosta subita contro il Campobasso nell’ultimo turno ha spinto pure l’amministratore delegato a parlare direttamente alla squadra.

Non brilla nemmeno la situazione degli ospiti, addirittura ultimi in ventesima posizione con soli sette punti racimolati sebbene la salvezza disti appena cinque lunghezze ed un paio di risultati utili consecutivi contro le dirette concorrenti potrebbero rilanciarli in alto. Ricordiamo inoltre che la direzione di questo incontro è stata affidata all’arbitro Fabrizio Pacella, proveniente dalla sezione AIA di Roma 2, che sarà supportato dagli assistenti Giulia Tempestilli di Roma 2 e Antonio Aletta di Avellino insieme con il quarto uomo Giovanni Moro di Novi Ligure.

LUCCHESE LEGNAGO SALUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo adesso di dare uno sguardo insieme alle probabili formazioni della diretta Lucchese Legnago Salus e quindi gli eventuali schieramenti iniziali scelti dai due allenatori. Nonostante la netta sconfitta patita contro il Campobasso, mister Giorgio Gorgone dovrebbe comunque continuare a puntare sul 3-5-2 affidandosi a Coletta, che sostituirà lo squalificato Palmisani per due turni tra i pali, Sabbione, Dumbravano e Cartano in difesa, Ndiaye, Quirini, Welbeck, Catanese ed Antoni a centrocampo con Saporiti e Costantino in attaco.

Mister Matteo Contini sul fronte opposto dovrebbe utilizzare uno speculare 3-4-2-1 continuano dunque a puntare su Rigon tra i pali, Pelagatti, Martic ed Ampollini in difesa, Muteba, Franzolini, Ibrahim e Demirovic sulla linea mediana del campo, Ruggeri e Palazzino agiranno sulla trequarti mentre in attacco ci sarà il centravanti Basso Ricci.

DIRETTA LUCCHESE LEGNAGO SALUS, LE QUOTE

Infine, proviamo a capire quale potrebbe essere il pronostico dell’esito finale relativo alla diretta Lucchese Legnago Salus del quattordicesimo turno di Serie C tramite le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive. Sia per Bwin che per Betsson la squadra favorita per ottenere il successo sembra essere la Lucchese, con l’1 dato da entrambe ad appena 1.70. Più scarse invece le possibilità che la sfida si concluda con un pareggio, visto che l’x è pagato rispettivamente a 3.50 ed a 3.60, mentre risulta ancor di più improbabile che i veneti si aggiudichino i tre punti in palio, offrendo 4.00 da un lato e 4.35 dal’altro per il 2.