DIRETTA LEGNAGO SALUS VIS PESARO: GASTALDELLO CERCA I PRIMI PUNTI DELL’ANNO

In campo la terza giornata di Serie C con il Girone B che porta davanti al pubblico la diretta Legnago Salus Vis Pesaro. Le due squadre vivono un momento completamente opposto con i padroni di casa che cercano i primi punti della loro stagione.

La partenza del Legnago Salus è da dimenticare con tre espulsioni in due partite che hanno portato solo sconfitte e ben cinque reti subite. La Vis Pesaro, invece, arriva da una vittoria netta per 3 a 0 contro l’Arezzo dopo aver perso la prima partita per 2 a 3 contro il Pontedera.

SCOPRI COME VEDERE LA DIRETTA LEGNAGO SALUS VIS PESARO IN STREAMING, VIDEO E TV

Solo gli abbonati a Sky potranno godersi in esclusiva la Serie C che comprenderà anche la diretta Legnago Salus Vis Pesaro visibile, inoltre, in streaming con il servizio di NOW TV. In alternativa, potrete seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni più importanti del match.

LEGNAGO SALUS VIS PESARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme anche le probabili formazioni della diretta Legnago Salus Vis Pesaro con le scelte dei due allenatori. Gastaldello avrà ancora uno squalificato nel suo undici titolare dopo l’espulsione rimediata da Zanandrea contro il Campobasso. Noce potrebbe sostituirlo in una difesa che si comporrà con Pelagatti e Ampollini che saranno la base del 3-4-1-2 dove il trio offensivo verrà formato da Rossi, Svidercoschi e Venturino Muteba sulla trequarti.

Solo conferme per la Vis Pesaro di Roberto Stellone che giocherà a specchio con Gastaldello schierando anche lui un 3-4-1-2. Nicastro e Cannavò sono i due attaccanti con Paganini e Peixoto che avranno un ruolo chiave sugli esterni.

LEGNAGO SALUS VIS PESARO, LE QUOTE

Guardiamo insieme le quote della diretta Legnago Salus Vis Pesaro per avere un’altra chiave di lettura sulla partita. Secondo il sito della Snai, i padroni di casa partono favoriti e una loro vittoria è vista a 2,15 contro il 3,05 per la Vis Pesaro e il 3,20 per il pareggio X.