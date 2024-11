DIRETTA BAYER LEVERKUSEN SALISBURGO, XABI ALONSO VUOLE TORNARE A VINCERE

Ancora Champions League in Germania con la diretta Bayer Leverkusen Salisburgo in campo alle 21,00 di martedì 26 novembre 2024. La sfida è tra due formazioni molto brillanti con i tedeschi che però hanno un rosa ben più importante dal punto di vista tecnico. 13esimo posto e pesante sconfitta incassata ad Anfield per il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che vuole ripartire dalla BayArena per ritornare alla vittoria. Successo sorprendente, invece, per il Salisburgo che si è imposto nell’ultima sfida in casa del Feyenoord.

DIRETTA BAYER LEVERKUSEN SALISBURGO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sarà possibile seguire la diretta Bayer Leverkusen Salisburgo attraverso i canali di Sky o sulle piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV. Avrete anche la possibilità di seguire questo match con la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni principali e le emozioni con aggiornamenti costanti.

BAYER LEVERKUSEN SALISBURGO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo anche a vedere quali sono le probabili formazioni di questa intrigante sfida di Champions League. Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso sceglie la difesa a tre con Tapsoba, Tah e Hincapié davanti al finlandese Hradecky. Frimpong e Grimaldo saranno i due esterni di centrocampo con Xhaka e Garcia in mediana. Tridente di qualità con Terrier e Wirtz alle spalle dell’unica punta Schick.

Sarà 4-3-3, invece, per il Salisburgo di Lijnders che si affida a Schlager tra i pali con una difesa a quattro formata da Capaldo, Baidoo, Piatkowski e Guindo. Diambou, Gourna-Douath e Clark saranno i tre centrocampisti con un tridente composto da Nene, Konaté e Gloukh.

BAYER LEVERKUSEN SALISBURGO, LE QUOTE

Vediamo insieme anche le quote della diretta Bayer Leverkusen Salisburgo utilizzando le proposte di Bet365. L’1 per i padroni di casa è quotato a 1,20 contro il 15,00 per gli austriaci e il pareggio X a 6,50.