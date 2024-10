La diretta Lumezzane Giana Erminio, alle ore 15.00, vedrà andare in scena un derby lombardo tra due squadre che sono partite bene, rispettivamente alle loro ambizioni, nel girone A di Serie C. L’ultimo pari in casa del Vicenza ha confermato la sostanza della formazione bresciana, col Lumezzane che a quota 15 punti divide al momento la quinta posizione in classifica con la Feralpisalò.

Per quanto riguarda il club di Gorgonzola, dopo due vittorie consecutive la marcia della Giana Erminio si è fermata nell’ultimo turno di campionato, battuta in casa dalla lanciatissima capolista Padova che ha avuto però filo da torcere al “Città di Gorgonzola”, trovandosi in difficoltà ma riuscendo alla fine a capitalizzare il gol realizzato da Delli Carri a metà della prima frazione di gioco.

DIRETTA LUMEZZANE GIANA ERMINIO: COME VEDERE LO STREAMING VIDEO TV

Un abbonamento alla pay tv satellitare sarà, come di consueto per i match di terza serie, la chiave per vedere in diretta tv Lumezzane Giana Erminio sui canali di Sky. Per chi avrà bisogno di seguire l’incontro su dispositivi mobili, la diretta streaming video via internet del match sarà a disposizione degli abbonati alla piattaforma NOW Tv.

LUMEZZANE GIANA ERMINIO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Focus sulle probabili formazioni e sulle scelte degli allenatori per la diretta Lumezzane Giana Erminio. Il Lumezzane partirà con un 4-3-3 con Filigheddu a difesa della porta e una difesa a quattro schierata con Filigheddu tra i pali e una difesa a quattro schierata con Regazzetti, Pogliano, Dalmazzi e Pagliari. A centrocampo titolari Taugourdeau, Tenkorang e Malotti mentre Iori, Ferro e Monachello comporranno il tridente offensivo. Per la Giana Erminio 3-4-2-1 con Mangiapoco in porta, Ferri, Scaringi e Alborghetti schierati dal 1′ nella difesa a tre mentre i quattro di centrocampo saranno Caferri, Marotta, Pinto e Previtali. Sul fronte d’attacco Pala e Lamesta supporteranno il centravanti, Stuckler.

LUMEZZANE GIANA ERMINIO: LE QUOTE SU CUI SCOMMETTERE

Andiamo a scoprire le indicazioni dei bookmaker per la diretta Lumezzane Giana Erminio. Vittoria casalinga del Lumezzane quotata 1.80, per il pareggio quota fissata a 3.20 mentre si alza a 3.90 la quota relativa all’affermazione esterna della Giana Erminio.