MILAN FUTURO IN CERCA DELLA PRIMA STORICA VITTORIA

Si apre il sabato della quarta giornata del Girone B di Serie C e lo fa con la diretta Milan Futuro Ascoli in campo dalle 18,30. Le due squadre scenderanno in campo al Felice Chinetti Stadium di Varese per una partita già molto importante in vista del futuro di questo campionato.

Diretta/ Entella Ascoli (risultato 0-0) video streaming tv: partita rinviata per maltempo (8 settembre 2024)

I rossoneri arrivano da una partita rinviata per maltempo contro la Torres ed un solo pareggio in due partite arrivato contro il Carpi. Sconfitta, invece, per l’Ascoli che si è fermato a Chiavari contro l’Entella dopo una vittoria ed un pareggio arrivati nelle prime giornate.

DIRETTA MILAN FUTURO ASCOLI, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Milan Futuro Ascoli sarà possibile solo per gli abbonati a Sky o al servizio streaming di NOW TV che trasmetterà la partita. Per chi volesse, IlSussidiario.net metterà a vostra disposizione una diretta testuale con aggiornamenti costanti sugli eventi principali della partita.

Diretta/ Ascoli Pianese (risultato finale 1-0): prima vittoria al "Del Duca"! (Serie C, 2 settembre 2024)

MILAN FUTURO ASCOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere insieme anche le probabili formazioni della diretta Milan Futuro Ascoli valida per la quarta giornata di Serie C. I padroni di casa sono pronti a riconfermare il 4-2-3-1 proposto contro il Carpi da Daniele Bonera. Camarda è la punta di diamante di questa squadra insieme a Zeroli, Bartesaghi e Jimenez chiamati ad una grande partita per portare a casa la prima vittoria della storia di questo club.

Propone un 3-4-3, invece, l’Ascoli di Massimo Carrera che punterà ancora sul tridente Corazza, Tremolada, Achik con Tirelli in cerca di minutaggio. A centrocampo verrà riproposta la coppia Varone Bando con quest’ultimo che ha trovato il gol contro l’Entella e vuole ripetersi.

Diretta/ Milan Futuro Carpi (risultato finale 1-1): parei rossonero! (Serie C, 1 settembre 2024)

MILAN FUTURO ASCOLI, LE QUOTE

Con la diretta Milan Futuro Ascoli andiamo a valutare anche le quote che uno dei bookmaker, ovvero Betsson, ha stabilito su questa partita: c’è equilibrio ma i marchigiani partono con i favori del pronostico, forte di un valore da 2,37 volte la giocata sul segno 2, ovviamente per la loro vittoria. Il segno 1 che regola l’ipotesi del successo del Milan Futuro vi permetterebbe una vincita che corrisponde a 2,75 volte la posta in palio e dunque solo poco in più, infine il segno X per il pareggio porta in dote un guadagno che ammonta a 3,20 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto.