DIRETTA ENTELLA ASCOLI, SUBITO UNA GRANDE PARTITA PER IL GIRONE B

Segnatevi l’ora perché alle 21.15 di domenica 8 settembre andrà in scena la diretta Entella Ascoli valida per la terza giornata di Serie C del Girone B. Entrambe le squadre sono partite bene e ci tengono a riconfermarsi in quello che è considerabile come big match.

I padroni di casa sono in testa alla classifica con sei punti in due partite e due vittorie guadagnate contro il Milan Futuro e il Rimini nelle prime uscite di questo campionato. Ha dovuto aspettare la seconda giornata, invece, l’Ascoli che ha vinto per 1 a 0 l’ultima partita contro la Pianese ed è fermo a quattro punti dopo il pareggio al debutto a Ferrara contro la Spal.

DOVE VEDERE LA DIRETTA ENTELLA ASCOLI IN STREAMING, VIDEO E TV?

L’ultima partita della terza giornata del Girone B di Serie C sarà la diretta Entella Ascoli e verrà trasmessa su Sky o in streaming per gli abbonati a NOW TV. Inoltre, la nostra proposta è quella di una diretta testuale che seguirà passo dopo passo le azioni principali e lo svolgimento dello partita.

ENTELLA ASCOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme le probabili formazioni della diretta Entella Ascoli con le scelte dei due allenatori. Fabio Gallo si affida ad un duo che ha segnato nell’ultimo match contro il Rimini per comporre il suo 3-5-2. Guiu e Castelli sono i due punti di riferimento davanti e avranno il sostegno di Bariti e Di Mario chiamati a fare la doppia fase.

Quasi a specchio il sistema di gioco di Carrera che sceglie anche lui la difesa a tre ma propone anche un tridente offensivo. Corazza, D’Uffizi e Tirelli sono i tre davanti che dovranno essere bilanciati da un’attenta fase difensiva del centrocampo. Varone ha segnato nell’ultima partita e avrà ancora le chiavi del centrocampo insieme a Bertini.

ENTELLA ASCOLI, LE QUOTE

Il favore del pronostico, come raramente accade, è dalla parte degli ospiti che andranno i Liguria con una grande possibilità di vittoria. Le quote Snai, infatti, vedono la vittoria dell’Entella a 2,80 contro il 2,35 in favore dell’Ascoli ed un pareggio X che arriva fino a 3,15.