Ci separano pochi giri di orologio per la diretta Milan Futuro Carpi, aperitivo calcistico da un perdere per tutti i tifosi interessati che si giocherà oggi 1 settembre alle ore 18 per la seconda partita in campionato delle due squadre impegnate nella lotta alla Serie C. I baby rossoneri sono partiti male però, nonostante la presenza di un prospetto prodigioso come quello di Camarda all’esordio assoluto in un campionato professionistico. Sconfitta per 1-0 lontani dal proprio pubblico contro l’Entella.

Diretta/ Virtus Entella Milan Futuro (risultato finale 1-0): esordio amaro per i rossoneri

Passando alla formazione ospite, il Carpi nel precedente match giocato in casa si è dovuto accontentare di un pareggio per 2-2 contro il Rimini. Partita pirotecnica in cui il Carpi è riuscito a rimontare dallo svantaggio soltanto nei minuti finali dopo aver subito due gol nei primi minuti del primo tempo. Il mister si aspetta una prestazione ben diversa oggi, con il carattere dei giocatori che esca prima di andare sotto nel punteggio

DIRETTA MILAN FUTURO CARPI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERLA?

Per seguire in diretta Milan Futuro Carpi, sarà necessario avere un abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky. Oltre all’abbonamento base, sarà indispensabile aggiungere il pacchetto Calcio, che sblocca i canali dal 251 in poi, dove verrà trasmessa la partita. Per chi preferisce una soluzione più moderna, è possibile vedere il match su NowTV, che offre lo streaming della partita con le stesse modalità di Sky.

DIRETTA MILAN FUTURO CARPI: PROBABILI FORMAZIONI

Chi potrebbero essere i protagonisti della diretta Milan Futuro Carpi? Scopriamolo insieme attraverso le probabili formazioni del match: abbiamo già parlato di Camarda per i rossoneri, punta di ruolo capace di segnare come vuole, ma oltre a lui ci sarà anche Liberali. Centrocampista offensivo capace di abbinare qualità e quantità, un vero e proprio jolly per il Milan Futuro che dovrà sfruttare la sua fantasia per mettere in moto la punta.

Passiamo invece al Carpi, squadra che come nella precedente uscita dovrebbe proporre un albero di Natale formato a centrocampo da una mediana robusta come Forapani e Contiliano. Lì davanti invece ci saranno Gerbi e Stanzani che sono stati tra i più pericolosi nello scorso match, il primo ha anche segnato la rete che dimezzava lo svantaggio.

MILAN FUTURO CARPI, LE QUOTE

Passiamo infine alle quote della diretta Milan Futuro Carpi, supportati dal sito della Sisal: vediamo subito che la vittoria rossonera fissata con il segno 1 è quotata a 1,84 mentre quella ospite, ovviamente di segno 2 ha una quota pari a 3,55. Il pareggio invece porterebbe una moltiplicazione di 3,65 sull’importo scommesso.