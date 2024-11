DIRETTA BERLINO MILANO: OLIMPIA A CACCIA DEL TRIS

Un nuovo doppio turno ci attende in Eurolega e alle ore 20.00 di stasera, martedì 12 novembre 2024, la diretta Berlino Milano porterà l’Olimpia a giocare presso la Uber Arena della capitale tedesca. L’umore è finalmente in miglioramento per la EA7 Emporio Armani Milano, che è reduce da due vittorie consecutive nella massima competizione europea ed adesso insegue il tris, magari con un piccolo “aiuto” da parte del calendario, che infatti oggi propone l’incrocio con l’Alba Berlino fanalino di coda della classifica.

Questo è quindi il quadro della situazione verso la diretta Berlino Milano: ovviamente sarebbe un errore gravissimo sottovalutare la partita, anche perché dal punto di vista tedesco il match casalingo contro una rivale non molto avanti in classifica potrebbe essere l’occasione giusta per tornare in corsa, però è chiaro come per l’Olimpia questa sia un’occasione da non perdere (in tutti i sensi) per collocarsi in una posizione che solo pochissimo tempo fa sarebbe sembrata una chimera: quale risposta ci darà la diretta Berlino Milano?

BERLINO MILANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

Per l’Olimpia potrebbe essere un trampolino di lancio, per seguire cosa succederà ricordiamo che l’appuntamento con la diretta Berlino Milano in tv sarà come sempre sui canali della televisione satellitare che ha i diritti per l’Eurolega, cioè Sky Sport. L’abbonamento sarà necessario anche per poter usufruire dei servizi di Sky Go oppure Now Tv per seguire la diretta Berlino Milano in streaming video.

DIRETTA BERLINO MILANO: LA CRESCITA DELL’EMPORIO ARMANI

Verso la diretta Berlino Milano, possiamo quindi ricordare che il cammino dell’Olimpia nella nuova Eurolega ci ha già regalato emozioni di ogni genere. Ad esempio la bella rimonta contro il Paris in occasione della prima vittoria, ma anche il clamoroso crollo contro lo Zalgiris Kaunas, che ha trasformato una partita praticamente già vinta in una delle sconfitte più dolorose nella gloriosa storia internazionale dell’Olimpia Milano. Appena due settimane fa, però, il bilancio era di una vittoria e cinque sconfitte: il rischio di una stagione già quasi compromessa era quindi dietro l’angolo…

Fondamentale è stata la vittoria contro la Virtus Bologna nel derby italiano di fine ottobre, ma naturalmente il potenziale punto di svolta potrebbe essere il successo contro il Real Madrid di giovedì scorso. D’accordo, pure gli spagnoli non se la stanno passando benissimo nella nuova stagione, però la convincente vittoria in una grande classica sicuramente aiuterà l’Olimpia a crescere ancora. Adesso c’è un’occasione d’oro contro l’Alba Berlino di Gabriele Procida e Matteo Spagnolo, finora vittoriosa solo contro il Villeurbanne: la posta in palio nella diretta Berlino Milano è davvero delicata.