DIRETTA MOTOGP, QUALIFICHE E SPRINT GP GIAPPONE 2024: IL RICCO SABATO DI MOTEGI (OGGI 5 OTTOBRE)

Continua il tour in Estremo Oriente, la tappa di Motegi è sicuramente affascinante per la diretta MotoGp perché il Gran Premio del Giappone 2024 ci porta nella terra di alcuni colossi del motociclismo, anche se naturalmente in questa occasione diventa ancora più evidente il crollo di Honda e Yamaha, che salvo sorprese dovrebbero essere comprimarie o poco più anche nelle qualifiche e nella sprint che ci attendono nelle prossime ore, dal momento che oggi sabato 5 ottobre è naturalmente il secondo giorno di questo appuntamento così classico, che ieri ha visto Brad Binder primeggiare nelle pre-qualifiche.

Precisare gli orari della diretta MotoGp di oggi non è un dettaglio banale, perché evidentemente nel GP Giappone 2024 peseranno non poco le sette ore di differenza che ci separano da Motegi. Il via sarà allora con gli ultimi 30 minuti di prove libere già alle ore 3.10 italiane, mentre le qualifiche ci terranno compagnia con il Q1 alle ore 3.50 e il Q2 alle ore 4.15. Decisamente più comodo, anche se comunque presto, sarà invece l’appuntamento con la Sprint per chiudere la diretta MotoGp del sabato, perché avremo alle ore 8.00 la partenza della gara breve di 12 giri del Mobility Resort Motegi, dove proseguirà il duello tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, attualmente divisi da 21 punti in classifica.

QUALIFICHE E SPRINT GP GIAPPONE 2024 MOTEGI, MOTOGP IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE

Gli orari sono sempre la variabile in questo periodo, perché ad ogni gara c’è da tenere conto di fusi orari almeno. Parzialmente differenti, in compenso è tutto chiaro per quanto riguarda la diretta MotoGp in tv. Di conseguenza il sabato del Gran Premio del Giappone 2024 sarà naturalmente visibile su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare, ma anche su Tv8 in tempo reale (tranne le prime libere), con la diretta MotoGp in streaming video che sarà fruibile da Motegi per tutti con i servizi della stessa Tv8, oltre che tramite abbonamento a Sky Go o Now Tv.

DIRETTA MOTOGP STREAMING, GP GIAPPONE 2024: ORMAI “SOLO” UN DUELLO?

In attesa di vivere tutte le emozioni odierne per la diretta MotoGp dal Giappone, dobbiamo dire che domenica scorsa le cadute di Enea Bastianini e Marc Marquez in Indonesia hanno reso ancora più difficile il pensiero di una rimonta da parte del terzo e del quarto della classifica. La matematica naturalmente concede ampie speranze perché ci sono ancora la bellezza di 185 punti in palio da oggi a Valencia, però è sempre più probabile che la lotta per la conquista del titolo iridato possa restringersi a Jorge Martin e Francesco Bagnaia.

Nelle ultime settimane sembrano essere cambiati i ruoli nella coppia di testa: Pecco ha vinto le ultime due Sprint fra Misano-2 e Mandalika, mentre lo spagnolo in Indonesia è tornato a vincere un Gran Premio per la prima volta dal 12 maggio in Francia. Potrebbero pesare però soprattutto i passi falsi, come il quindicesimo posto di Martin nella prima gara di Misano o la caduta di Pecco nella seconda. Soprattutto il campione in carica deve azzerare gli errori d’ora in poi, perché 21 punti non saranno tantissimi, ma sono comunque un discreto “tesoretto” per Martin. Adesso però sarà la pista ad emettere i verdetti per la diretta MotoGp delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio del Giappone 2024 a Motegi!