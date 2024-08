DIRETTA PARMA ATALANTA: “ANTICIPO” DI SERIE A TRA I DUCALI E LA DEA

Oggi, domenica 4 agosto 2024, è in programma una nuova amichevole per i ducali di Pecchia e i bergamaschi di Gasperini, attesi dalla diretta Parma Atalanta a partire dalle ore 18.00. Si tratta di un test interessante per la compagine emiliana che, giunta a questo punto della preparazione estiva, vuole capire a che punto si trova e cosa manca per essere all’altezza di un avversario di livello come i nerazzurri del Gasp. Per la Dea, quella odierna è la seconda amichevole estiva, dopo il 2-2 contro l’AZ Alkmaar, e rappresenta un ulteriore passo nella preparazione alla stagione che vedrà il prossimo 14 agosto il grande appuntamento nella supercoppa europea contro il Real Madrid.

La diretta Parma Atalanta incuriosisce parecchio le tifoserie di entrambe le squadre, desiderose di vedere all’opera i propri beniamini. Per il Parma, la sfida amichevole contro i bergamaschi è dunque un appuntamento da non sbagliare in vista dell’inizio del campionato, mentre i nerazzurri hanno gran voglia di confermarsi e dimostrare di essere la squadra “schiacciasassi” di sempre. Tutto pronto dunque, con l’inizio della diretta di Parma Atalanta ormai dietro l’angolo.

COME VEDERE LA DIRETTA PARMA ATALANTA IN STREAMING VIDEO TV

Ci avviciniamo alla diretta Parma Atalanta e i tifosi delle due squadre si domandano se sarà possibile seguire la partita in streaming o in qualche piattaforma video. Ebbene la risposta è affermativa. Infatti, la partita Parma-Atalanta, in programma domenica 4 agosto, sarà visibile a partire dalle ore 18:00 su Sportitalia. Le due società molto probabilmente forniranno aggiornamenti e notizie varie con le loro pagine ufficiali sui social network e tramite i rispettivi siti Internet.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA ATALANTA IN STREAMING VIDEO TV

Dando una sbirciata alle probabili formazioni in attesa della diretta Parma Atalanta, c’è grande curiosità attorno alle scelte di mister Pecchia e mister Gasperini. La sensazione è che i tecnici punteranno sui seguenti undici in campo: PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Circati, Valeri; Estevez, Sohm; Man, Hernani, Mihaila; Bonny. All. Pecchia. ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Godfrey, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bakker; Koopmeiners, Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini. Ci siamo quasi per l’inizio dell’amichevole di oggi, Parma Atalanta sono pronte ad affrontarsi a viso aperto in questa sfida agostana che profuma di anticipo di Serie A.

