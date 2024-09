DIRETTA PERGOLETTESE UNION CLODIENSE: I TESTA A TESTA

Purtroppo non esistono testa a testa Pergolettese Union Clodiense dato che prima di oggi queste due formazioni non si sono mai affrontate in nessuna competizione, anche perché la squadra di Chioggia è stata promossa in Serie C, situazione che prima non era mai capitata nell’intera storia del club.

Dato che non possiamo raccontarvi i precedenti in quanto mai accaduti come spiegato, mettiamoci sotto con le ultime gare delle rispettive squadre, anche se sarebbe meglio dire le prime del campionato attuale. L’Union ha perso la prima in casa del Lecco, ma ha saputo egregiamente riscattarsi con la Triestina. D’altro canto la Pergolettese non poteva cominciare peggio dato ovvero zero gol fatti e due sconfitte incassate contro Pro Vercelli e Vicenza. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA PERGOLETTESE UNION CLODIENSE, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Pergolettese Union Clodiense sarà necessario essere abbonati Sky o, in alternativa, in streaming tramite il servizio NOW TV. Per chi vorrà, la partita sarà seguibile anche con la nostra diretta testuale che racconterà la partita con aggiornamenti costanti.

PERGOLETTESE UNION CLODIENSE, IN CERCA DEI PRIMI PUNTI

Ore 18,30 è l’appuntamento per la diretta Pergolettese Union Clodiense che metterà di fronte due squadre affamate di punti. Le due squadre giocheranno la terza giornata del Girone A di Serie C allo Stadio Giuseppe Voltini di Crema sabato 7 settembre.

I padroni di casa sono rimasti a bocca asciutta dopo le prime due partite giocate che li hanno visti perdere sia contro la Pro Vercelli che contro il Vicenza. Mussa cerca la prima vittoria perché la sua Pergolettese è l’unica squadra ferma a zero punti in un campionato già molto competitivo. A quota tre punti, invece, l’Union Clodiense che è riuscita a vincere l’ultima sfida in casa contro la Triestina per 1 a 0 dopo la sconfitta in terra lombarda contro il Lecco.

PERGOLETTESE UNION CLODIENSE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Parliamo anche delle probabili formazioni della diretta Pergolettese Union Clodiense valida per la terza giornata di Serie C. Mussa è pronto a confermare il suo 3-5-2 con Piu e Anelli come coppia offensiva supportata dagli inserimenti di Careccia e Albertini. Stante, Tonoli e Arini sono i tre di difesa che danno sicurezza ad una squadra in cerca di punti.

Andreucci dovrà fare a meno di Nelli, espulso nell’ultima giornata, ma è pronto a confermare il suo 4-3-3 con Biondi chiamato a ripetersi. Morello e Sinani completeranno il tridente mentre Gasperi potrebbe andare a centrocampo insieme a Serena e Manfredonia.

PERGOLETTESE UNION CLODIENSE, LE QUOTE

Partono con il favore del pronostico i padroni di casa che, secondo la Snai, hanno grandi possibilità di vincere la diretta Pergolettese Union Clodiense. L’1 è quotato a 2,10 mentre il 3,15 è la quota per il 2 con il pareggio X a 3,20.