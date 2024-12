DIRETTA PERUGIA PIANESE: PER ALZARE LO SGUARDO

Sfida tra due società completamente diverse per storia ma molto vicine in classifica, la diretta Perugia Pianese sicuramente stuzzicherà la nostra attenzione alle ore 17.30 di questa sera, domenica 22 dicembre 2024, per aprire il girone di ritorno nella ventesima giornata del girone B di Serie C. Anzi, i neopromossi ospiti toscani arrivano con due lunghezze di vantaggio alla diretta Perugia Pianese: 24 punti contro i 22 degli umbri, che stanno vivendo un campionato probabilmente più sofferto di quanto si potesse pensare all’inizio della stagione.

Un altro obiettivo comune è il riscatto dopo una sconfitta nell’ultima giornata d’andata. Il Perugia infatti ha perso sul campo del Pontedera, chiudendo la prima metà del campionato fuori dalla zona playoff – sarebbe un flop decisamente pesante se fosse così anche alla fine della stagione regolare -, mentre la Pianese ha perso il derby toscano ad Arezzo, ma tutto sommato sta disputando un campionato buono e sicuramente avrà meno pressioni oggi pomeriggio. Quanto andrà ad incidere questo aspetto sulla partita? Ce lo dirà la diretta Perugia Pianese…

PERUGIA PIANESE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Se non sarete fra coloro che gremiranno gli spalti dello stadio Renato Curi, vi ricordiamo che la diretta Perugia Pianese in tv sarà come sempre un’esclusiva per gli abbonati ai canali di Sky Sport. Di conseguenza, Sky Go e anche Now Tv garantiranno pure l’opzione della diretta Perugia Pianese in streaming video, sempre tramite abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA PIANESE

Cosa ci possono dire le probabili formazioni per la diretta Perugia Pianese? I padroni di casa umbri devono fare a meno dello squalificato Gemello, per cui il portiere titolare potrebbe essere Yimga per mister Lamberto Zauli. Modulo 4-2-3-1 come riferimento, ecco i quattro difensori Leo, Plaia, Amoran e Girando, mentre la coppia di mediani dovrebbe vedere titolari Giunti e Torrasi; infine il reparto offensivo con Bacchin, Matos e Lisi da destra a sinistra sulla trequarti, mentre Montevago dovrebbe essere il centravanti.

Nella Pianese di mister Alessandro Formisano invece è squalificato Remy, quindi Reali potrebbe completare la difesa con Chesti e Polidori davanti al portiere Boer; il modulo è il 3-4-1-2, con Simeoni e Proietto nel cuore della mediana, affiancati da Boccadamo a destra e Nicoli a sinistra. Citiamo poi Odjer come trequartista alle spalle dei due attaccanti, che potrebbero essere Mastropietro e Mignani.

UMBRI FAVORITI PER PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione dobbiamo ancora esaminare le quote Snai per il pronostico sulla diretta Perugia Pianese, che vede sicuramente favoriti per la vittoria i padroni di casa umbri, con il segno 1 quotato a 2,10. Si sale poi a 3,10 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio, infine un successo esterno della Pianese vedrebbe la quotazione di 3,40 sul segno 2.