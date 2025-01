DIRETTA PIANESE ASCOLI, DUE SQUADRE CON GLI STESSI PUNTI

La diretta Pianese Ascoli è prevista per lunedì 6 gennaio 2025 alle ore 15:00. Presso lo Stadio Comunale di Piancastagnaio si terrà una partita che vedrà protagoniste due società possedenti il bianco ed il nero come colori sociali anche se in questo momento della stagione in corso non è certo l’unico punto in comunque per entrambe. Sia la Pianese che l’Ascoli hanno infatti ottenuto fino a questo momento venticinque punti in modo tale da piazzarsi rispettivamente in ottava ed in decima posizione.

Insieme a loro con lo stesso punteggio ci sono pure Pineto, Carpi e Campobasso con l’intenzione di sbrigliare la situazione e prendere il largo al più presto. Un altro aspetto in comune riguarda poi il risultato ottenuto prima della pausa per il Natale, ovvero un pareggio. I toscani sono stati ripresi in trasferta dal Perugia sull’1 a 1 ed anche i marchigiani hanno concluso così il loro incontro con la Spal, capace invece di ripristinare l’equilibrio dopo qualche minuto.

DIRETTA PIANESE ASCOLI STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Essendo una gara di Serie C, anche la diretta Pianese Ascoli sarà garantita dalle piattaforme Sky e Now. La partita è dunque visibile sia in streaming sulle applicazioni dedicate che in televisione andando su sul canale Sky Sport 254.

PIANESE ASCOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

I risultati più recenti influenzano le probabili formazioni della diretta Pianese Ascoli. Per i toscani di mister Formisano, recente ex della sfida, si ipotizza l’impiego del 3-4-2-1 con Boer, Frey, Polidori, Indragoli; Boccadamo, Colombo, Proietto, Nicoli, Mastropietro, Odjer e Mignani. Il modulo 4-2-3-1 con Raffaelli, Alagna, Menna, Gagliolo, Cozzoli, Bando, Varone, Silipo, Tremolada, Marsura e Caccavo pare invece essere la soluzione che verrà adoperata da mister Di Carlo per i marchigiani.

PIANESE ASCOLI, LE QUOTE

E’ una partita decisamente equilibrata quella della diretta Pianese Ascoli se si guardano le quote offerte ad esempio da Snai. Gli ospiti risultano leggermente in vantaggio per il successo finale, con il 2 pagato a 2.55, anche se i padroni di casa non sono certo così distanti se vengono dati vincenti a 2.65. Pure il pareggio rimane un’opzione concreta visto che l’x viene indicato a 2.95.