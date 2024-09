DIRETTA VIS PESARO AREZZO (RISULTATO FINALE 3-0): TRE RETI, TRE PUNTI

Si conclude la diretta Vis Pesaro Arezzo, risultato finale 3-0. Netta e meritatissima vittoria per i padroni di casa che hanno senza dubbi dominato nella seconda parte del primo tempo e pressoché gestito il punteggio nella ripresa. A segnare il terzo gol è stato Ceccacci con un bel tiro al minuto 87.

Dopo aver subito il 3-0 dalla Torres, la Vis Pesaro ha vinto con lo stesso risultato questa partita che consente dunque di rialzare la china. Male l’Arezzo che in un omento felice getta le armi e torna a casa con un pesante ko. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA VIS PESARO AREZZO (RISULTATO 2-0): VANTAGGIO SOLIDO

Sta per terminare la diretta Vis Pesaro Arezzo, risultato sempre sul 2-0. Le due reti in pochi minuti dal 29esimo e il 34esimo ha tagliato le gambe all’Arezzo che anche nella ripresa, fin qui, non sta riuscendo a brillare.

Tanta fatica per gli ospiti sia per il risultato che per il fattore casa che in Serie C non è mai un dettaglio. La gara si innervosisce con diversi ammoniti tra cui Pucciarelli, Tavernelli, Tonucci, Gigli e anche l’attaccante Cannavò. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA VIS PESARO AREZZO (RISULTATO 2-0): DOPPIO VANTAGGIO!

Fine primo tempo della diretta Vis Pesaro Arezzo, risultato di 2-0 per i padroni di casa. Clamoroso uno-due della Vis che non solo sblocca lo 0-0 ma raddoppia in pochi minuti il vantaggio assicurandosi un ottimo scarto.

La prima rete è di Peixoto che recapita a porta vuota su assist di Cannavò, molto bravo a dire la sua in area di rigore al 29′. Il raddoppio arriva al 34′ in virtù del rigore realizzato con potenza e precisione da parte di Nicastro. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA VIS PESARO AREZZO (RISULTATO 0-0): GARA VIVA!

Inizia la diretta Vis Pesaro Arezzo, risultato di 0-0 dopo venticinque minuti di gioco. La prima occasione è per gli ospiti con il tiro di Renzi, ma Vukovic para. Successivamente chance per Gaddini in riparte senza però trovare la rete.

L’occasione numero uno per i padroni di casa è di Cannavò con una girata interessante che lambisce il palo della porta protetta da Trombini. Insomma, se non si fosse capito la partita è divertentissima: manca solo il gol. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA VIS PESARO AREZZO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

L’ultima partita della seconda giornata di Serie C vede la diretta di Vis Pesaro Arezzo, i testa a testa sono abbastanza per fare un bilancio storico e scoprire insieme chi ha i favori della storia dalla loro parte. Partiamo con il dire che i precedenti sono 5 e sono a favore della Vis Pesaro con tre vittorie, mentre i pareggi e le sconfitte si dividono in uno e uno. Le partite tra queste due compagini non sono mai banali, anzi danno spettacolo. Basti pensare al 3-2 datato dicembre 2020 in cui i marchigiani andarono in rete con D’Eramo e la doppietta messa a segno nel finale da Di Paola, prima invece l’Arezzo stava dominando con una doppietta di Belloni.

Un anno dopo, a marzo 2021 ci pensò Carletti insieme a Benucci a portare il risultato sul 4-3 in favore dei toscani, per un risultato che si chiuse sul 4-2 dopo un primo tempo dominato dai marchigiani che andarono a segno con Panettieri. Come andrà questa partita? Cerchiamo di scoprirlo insieme prima del suo fischio di inizio con le statistiche della diretta di Vis Pesaro Arezzo, il calcio con noi non si ferma mai! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VIS PESARO AREZZO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERLA?

Per seguire in diretta Vis Pesaro Arezzo, sarà necessario un abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky. Oltre all’abbonamento base, è indispensabile aggiungere il pacchetto Calcio, che consente l’accesso ai canali dal 251 in poi, dove la partita verrà trasmessa. Per chi preferisce lo streaming, è possibile seguire il match su NowTV, che offre la visione della partita con le stesse modalità di Sky.

VIS PESARO AREZZO: MARCHIGIANI PER I PRIMI PUNTI!

Un altro grande match che seguiremo insieme quello della diretta di Vis Pesaro Arezzo, incontro valido per la seconda giornata di Serie C girone B che partirà alle 20,45 di oggi 2 settembre. Ovviamente al Benelli di Pesaro. Due squadre che sulla carta si equivalgono e che cercheranno di tastare il terreno per vedere se sono pronte o meno per i loro obiettivi. Da una parte abbiamo la Vis Pesaro che viene da una sconfitta roboante che al morale dei giocatori non avrà fatto bene: 3-0 fuori casa contro la Torres. Sulla carta sarebbe dovuta essere una partita più combattuta.

Dall’altro lato del ring invece abbiamo l’Arezzo, i toscani sono riusciti a vincere di misura per 1-0 contro il Campobasso. Non una partita difficile ma che si è rivelata ostica da un punto di vista fisico, infatti i toscani hanno caricato molto in questo precampionato perché l’idea è quella di giocarsi i playoff.

DIRETTA VIS PESARO AREZZO STREAMING VIDEO TV: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo invece alle probabili formazioni della diretta di Vis Pesaro Arezzo, sfida dal sapore piccante se osserviamo i giocatori che dovrebbero scendere in campo. Per i toscani abbiamo Iori, autore del gol vittoria nella precedente uscita segnato da subentrato, oggi si candida ad un posto da titolare, ma è difficile scansare Gucci.

Per la Vis Pesaro invece Nicastro, ormai una punta che in Serie C conoscono tutti, giocatore vecchio stampo che non sa dialogare bene con i compagni ma che in area trova sempre il modo di metterla dentro. Affianco a lui dovrebbe essere confermato Cannavo, punta invece più di raccordo che legare l’attacco con il centrocampo.

VIS PESARO AREZZO, LE QUOTE

Passiamo infine alle quote della diretta di Vis Pesaro Arezzo, grazie al sito della Snai: il bookmaker mette il segno 1 che darebbe la vittoria ai marchigiani a 2,9 mentre la vittoria ospite dei toscani è fissata a 2,32. Sono dunque i favoriti, invece il pareggio simboleggiato dalla X è quotato a 3,10.