La diretta Pineto Perugia, alle ore 17.30 di sabato, vede i Grifoni arrivare all’appuntamento in serie-no. Non è stata la partita della svolta il derby dell’Umbria, che ha visto il Perugia non andare oltre lo 0-0 contro la Ternana tra le mura amiche del “Curi”: solo 2 punti nelle ultime 4 partite di campionato per i biancorossi, ancora lontani da un passo sufficiente per insediarsi stabilmente in zona play off nel girone B.

DIRETTA/ Spal Pineto (risultato finale 2-1): la partita termina in venti! (10 novembre 2024)

L’ultima giornata di campionato ha regalato amarezze anche al Pineto, battuto a Ferrara dalla Spal e ora con 3 sole lunghezze di margine dalla zona play out. Dopo due vittorie consecutive contro Ascoli e Milan U23 gli abruzzesi sembravano aver trovato il passo giusto ma sono arrivati due ko di fila a raffreddare gli entusiasmi, con la zona pericolosa della classifica ancora da tenere a distanza.

DIRETTA/ Perugia Ternana (risultato finale 0-0) video streaming tv: salva Gemello! (10 novembre 2024)

DIRETTA PINETO PERUGIA: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO

I riferimenti per seguire la diretta Pineto Perugia rimangono invariati. La partita di Serie C sarà trasmessa sui canali satellitari di Sky. Per chi preferisce lo streaming, è possibile utilizzare l’app Sky Go sui dispositivi mobili o accedere a Now TV, disponibile previa sottoscrizione di un abbonamento.

PINETO PERUGIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Una breve scorsa a quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni schierate in campo nella diretta Pineto Perugia. Padroni di casa del Pineto in campo con un 4-3-3 con Tonti a difesa della porta e Hadziosmanovic, Ingrosso, De Santis e Borsoi titolari nella difesa a quattro. A centrocampo ci saranno Pellegrino, Lombardi e Germinario, in attacco tridente offensivo con Bruzzaniti, Chakir e Gambale. Il Perugia giocherà invece con un 4-2-3-1 di partenza, Gemello tra i pali e Mezzoni, Plaia, Angella e Giraudo schierati dal 1′ in difesa. Di Bartolomei e Giunti vertici di centrocampo alle spalle di Polizzi, Di Maggio e Matos, il centravanti sarà Montevago.

DIRETTA/ Pineto Carpi (risultato finale 1-4): Stanzani cala il poker (Serie C, 3 novembre 2024)

PINETO PERUGIA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Focus sulle quote proposte dai bookmaker per la diretta Pineto Perugia. Il successo interno del Pineto viene proposto a 2.40, la quota relativa al pareggio viene offerta a 2.85 mentre la quota relativa all’affermazione esterna del Perugia viene proposta a 2.95.