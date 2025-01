DIRETTA POTENZA BENEVENTO: SI RECUPERA AL VIVIANI!

Sarà una bella serata quella in compagnia della diretta Potenza Benevento: il match, alle ore 19:00 di martedì 21 gennaio, si gioca come recupero della 22^ giornata nel girone C di Serie C 2024-2025. Originariamente in programma nove giorni fa, è stato rinviato a causa della fitta nebbia che all’epoca aveva avvolto la città lucana; si gioca stasera e intanto i sanniti, fermati dall’Altamura nell’ultimo turno, sono stati agganciati in classifica dal Monopoli che però ha perso contro la Juventus Next Gen, dunque il Benevento ha l’occasione di rimettere tre punti di vantaggio e continuare a guidare la graduatoria in solitaria, pur se non è ancora riuscito ad andare in fuga.

Video Benevento Altamura (1-1)/ Gol e highlights: Minesso replica a Manconi! (Serie C, 18 gennaio 2025)

Il Potenza però è avversario durissimo, perché attraversa un grande stato di forma: i lucani sono in serie positiva, sabato hanno vinto a Sorrento e si stanno lanciando verso la qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff, ma attenzione perché vincendo questo recupero non sarebbero troppo lontani dalla possibilità di tornare addirittura in corsa per la promozione. Alla diretta Potenza Benevento mancano poche ore, aspettando che la partita si giochi analizziamo i potenziali schieramenti per lo stadio Viviani prendendoci qualche momento per leggere le probabili formazioni della partita.

Video Sorrento Potenza (0-2)/ Gol e highlights: la chiude Caturano dal dischetto! (Serie C, 18 gennaio 2025)

DIRETTA POTENZA BENEVENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per quanto riguarda la diretta Potenza Benevento, l’appuntamento sarà riservato ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: i canali sono Sky Sport Uno e Sky Sport 251 con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA BENEVENTO

Nella diretta Potenza Benevento Pietro De Giorgio dovrà nuovamente rinunciare all’infortunato D’Auria, tegola pesante ma nel tridente offensivo dovrebbero essere Rosafio e Schimmenti (o Luca Mazzeo) ad affiancare il bomber Caturano, a centrocampo invece con Lucas Felippe e Castorani lancia la sua candidatura Siatounis che potrebbe tornare ad avere una maglia da titolare, allo stesso modo Milesi al centro della difesa facendo coppia con Riggio, a protezione del portiere Alastra, mentre i due terzini per stasera dovrebbero essere Sciacca a destra e Burgio a sinistra.

DIRETTA/ Sorrento Potenza (risultato finale 0-2): Castorani manca il tris! (Serie C, 18 gennaio 2024)

Gaetano Auteri pensa al 4-2-3-1 per la diretta Potenza Benevento, con eventualmente Borello o Starita sulla trequarti in compagnia di Lamesta e Simonetti (o magari insieme), occhio anche a Lanini che può fare la prima punta in luogo di Perlingieri, tante opzioni per i sanniti che a centrocampo potrebbero insistere su Prisco e Mattia Viviani senza dimenticarsi di Pinato e Acampora, in difesa Berra e Tosca dovrebbero rimanere la coppia centrale con Manfredini a proteggere la porta, sugli esterni ecco invece la spinta di Oukhadda sulla destra e Antonio Ferrara sulla sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO POTENZA BENEVENTO

I sanniti restano favoriti a poche ore dalla diretta Potenza Benevento, ma il quadro proposto dall’agenzia Snai è comunque equilibrato perché il segno 2 per la vittoria esterna vale 2,10 volte la posta in palio, mentre il segno 1 che regola l’opzione del successo del Potenza vi farebbe guadagnare 3,35 volte quanto messo sul piatto; abbiamo poi il segno X sul quale puntare per il pareggio, in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita di 3,10 volte la somma investita sulla partita.