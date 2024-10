DIRETTA REGGIO EMILIA TREVISO: ALCUNE CURIOSITÀ

Continuando la nostra analisi in vista della diretta di Reggio Emilia Treviso possiamo citare un dato curioso, per quanto ovviamente possa essere relativo sia dopo due giornate di campionato che in termini generali. Ad ogni buon conto, prendendo in esame le statistiche ufficiali della Lega Basket, scopriamo che nella Top 5 di tutte le classifiche di rendimento si fatica a trovare giocatori di Reggio Emilia o Treviso: ci sono tre eccezioni, a cominciare dalla Unahotels che può schierare Mouhamed Faye terzo per stoppate (2,5 a partita) e Jamar Smith che è sempre terzo ma per palle recuperate, anche lui curiosamente con 2,5 per gara che è un numero decisamente alto.

Video Cremona Reggio Emilia (74-77)/ sintesi e highlights: Davis non basta! (Lega A 6 ottobre 2024)

Per la NutriBullet Treviso invece il solo nome presente nelle statistiche, per quanto riguarda i primi cinque di ogni voce, è quello di D’Angelo Harrison: l’ex Brindisi non ha ancora sbagliato un tiro libero, è 8/8 e condivide il primato con alcuni colleghi, piazzandosi al quinto posto perché in questo momento contano ovviamente anche i numeri assoluti dei viaggi in lunetta. Cosa poi significhino queste statistiche è sempre complicato esprimerlo a parole; si tratta di vedere l’operato in campo delle due squadre, che hanno approcciato bene la loro stagione anche se forse con qualche punto di domanda ancora aperto. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Cremona Reggio Emilia (risultato finale 74-77): Vanoli battuta ai supplementari! (6 ottobre 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA REGGIO EMILIA TREVISO IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Reggio Emilia Treviso sarà garantita, essendo questa una delle tre partite mandate in onda nella terza giornata di Serie A1: l’appuntamento questa volta è su Eurosport 1, canale disponibile al numero 210 del decoder e dunque con visione riservata agli abbonati. Per quanto riguarda l’alternativa della diretta streaming video, abbiamo sicuramente l’opzione di Sky Go senza costi aggiuntivi e poi, discorso che riguarda l’intero campionato di basket, la piattaforma DAZN per la quale dovrete aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA/ Treviso Trapani (risultato finale 71-87): Bowman one man army! (basket A1, 5 ottobre 2024)

TRA CONFERME E DUBBI!

Con la diretta Reggio Emilia Treviso siamo arrivati alla terza giornata nel campionato di basket Serie A1 2024-2025, la partita si gioca alle ore 20:30 di sabato 12 ottobre presso il PalaBigi e mette a confronto due squadre che hanno già esplorato vittoria e sconfitta in questo torneo, ma che devono ancora valutare pienamente le loro ambizioni. Per Reggio Emilia abbiamo avuto un bel successo a Cremona nell’ultima giornata, con il quale la Unahotels ha riscattato il ko interno contro Trento: qui si tratta di capire se sia possibile ripetere la più che brillante stagione scorsa, cosa che naturalmente sarà molto difficile.

Anche Treviso curiosamente ha vinto in trasferta per perdere in casa: dopo il blitz di Venezia, forse anche inatteso, la NutriBullet ha perso contro Trapani cedendo anche in maniera netta, ma del resto sappiamo che gli Shark sono stati costruiti per arrivare alla semifinale dei playoff (da intenti) e dunque la sconfitta ci può stare, sia pure arrivata sul parquet del PalaVerde. Adesso sarà molto interessante valutare quello che succederà nella diretta Reggio Emilia Treviso, mentre aspettiamo possiamo brevemente fare qualche altro approccio a una partita intrigante e, almeno sulla carta, che appare essere in equilibrio.

DIRETTA REGGIO EMILIA TREVISO: I PLAYOFF SONO POSSIBILI?

La diretta Reggio Emilia Treviso servirà, come abbiamo già accennato, anche ad esplorare meglio le ambizioni delle due squadre: è chiaro che dopo l’epopea della passata stagione la Unahotels sia sotto i riflettori, ma la squadra ha perso elementi importanti (su tutti Langston Galloway) e come noto ritrovare la quadra può essere impresa complicata, in più il livellamento della Serie A1 ci dice che in questa stagione anche solo una o due vittorie in meno potrebbero costare caro, e ci sono rivelazioni che potrebbero prendere il posto della Reggio Emilia che fu, detto comunque che il blitz del PalaRadi ci ha già detto qualcosa in merito alla nuova Reggiana.

Chi dovrà fornire risposte è Treviso, ripartita da alcune certezze nel roster e determinata a cancellare alcune stagioni in cui l’unico orizzonte è stato quello della salvezza, in alcuni casi anche parecchio sofferta: la NutriBullet si è affidata ancora a Frank Vitucci credendo nel progetto e il colpo del Taliercio è stato molto importante, in più sarà difficile partire male come lo scorso anno e così i punti eventualmente racimolati all’inizio del campionato potranno poi servire per cercare davvero di entrare nelle prime otto. Lo scopriremo strada facendo, intanto seguiamo insieme la diretta Reggio Emilia Treviso.