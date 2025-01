DIRETTA ROMA D FIORENTINA D, SI VA IN CAMPO A LA SPEZIA

Big match di calcio femminile quello di lunedì 6 gennaio 2025 alle ore 15:30 con la diretta Roma D Fiorentina D. Allo Stadio Alberto Picco di La Spezia le giallorosse e le viola si giocano infatti la Supercoppa Italiana 2025 con la formula della gara unica dopo l’abbandono della formula chiamata Final Four che prevedeva appunto la partecipazione di quattro squadre a questo torneo. Quest’anno si affrontano la vincitrice dello Scudetto della passata stagione contro la finalista della Coppa Italia visto che sono state le capitoline ad aggiudicarsi entrambi i trofei.

Eliminata in Women’s Champions League nonostante la goleada rifilata al Galatasaray nell’ultima giornata della fase a gironi, la Roma è attualmente terza in campionato con ventotto punti, al pari dell’Inter che sta davanti, e vorrebbe aggiudicarsi una competizione che sta disputando per il quinto anno consecutivo ma che l’ha vista sconfitta nel 2024 a Cremona per mano della Juventus. La Fiorentina, quarta in Serie A con ventisei punti, cercherà invece di riconquistare la Supercoppa proprio a La Spezia dove era infatti uscita vincitrice contro la Juventus nel 2018.

DIRETTA ROMA D FIORENTINA D STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Tutti coloro i quali vorranno seguire la diretta Roma D Fiorentina D ma non potranno recarsi a La Spezia di persona possono stare più che tranquilli. La gara verrà infatti trasmessa in chiaro dalla Rai in televisione sul canale Rai 2 oltre che garantirne la visione in streaming attraverso Rai Play.

DIRETTA ROMA D FIORENTINA D, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Roma D Fiorentina D possiamo ipotizzare un 4-3-3 come modulo scelto dal tecnico Alessandro Spugna decidendo quindi di impiegare dal primo minuto Ceasar, Di Guglielmo, Linari, Minami, Hanshaw, Giugliano, Kumagai, Greggi, Dragoni, Giacinti ed Haavi. Alla stessa maniera, anche mister Sebastian De La Fuente pare essere orientato verso uno speculare 4-3-3 affidandosi alle sue Fiskerstrand, Faerge, Filangeri, Tortelli, Toniolo, Snerle, Bredgaard, Severini, Bonfantini, Vero e Janogy.

DIRETTA ROMA D FIORENTINA D, LE QUOTE

