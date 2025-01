DIRETTA PINETO SESTRI LEVANTE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

In questa rubrica che precede il commento live della diretta di Pineto Sestri Levante ci occuperemo delle statistiche pre match, in questo modo produrremo un’analisi certosina che ci permetterà di capire in primo luogo chi può avere la meglio alla fine dei prossimi novanta minuti, ma anche i vari trend che le due squadre porteranno in scena nei prossimi minuti. Iniziamo con i padroni di casa che sono una squadra molto dedita alla fase difensiva come mostra il dato riguardante i 22 metri di distanza dalla porta, in media.

Mentre invece il Sestri Levante è una squadra molto più propensa al pressing, anche se questo atteggiamento la lascia scoperta e per questo subiscono 1,5 gol ogni novanta minuti. Non deve sorprendere infatti se i genovesi vincono solo il 15% delle gare a cui prendono parte e nel 67% dei casi il risultato ha più di due gol all’attivo. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Pineto Sestri Levante, dove finalmente vedremo il commento live della diretta di Pineto Sestri Levante. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PINETO SESTRI LEVANTE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Pineto Sestri Levante sarà disponibile sabato 4 gennaio alle ore su Sky Sport. Il match sarà inoltre visibile su NOW TV, la piattaforma di streaming di proprietà di Sky e sull’app Sky Go su dispositivi mobili, tablet e smart TV.

OBIETTIVI OPPOSTI

Il Pineto continua la sua corsa verso i playoff, e sabato 4 gennaio alle ore 15 inizierà il suo 2025 con la diretta Pineto Sestri Levante. Gli abruzzesi sono una delle squadre più informa di questo girone B della Serie C, hanno infatti totalizzato diciassette punti nelle ultime dieci partite, vincendo tra le altre il prestigioso derby contro il Pescara capolista. Trascinati da Giovanni Bruzzaniti, vicecapocannoniere del girone con undici reti, i teramani stanno per ora centrando a pieno l’obiettivo stagione: l’arrivo ai playoff. Il Pineto è infatti ottavo in classifica, a parimerito con la Pianese, a quota venticinque punti.

Se il Pineto lotta per rimanere nella zona playoff, gli avversari, il Sestri Levante, stanno facendo di tutto per uscire dalla melma della zona playout. I liguri si trovano infatti in penultima posizione a parimerito con il Milan Futuro, più in altro solo del Legnago Salus ultimo. Tuttavia la vittoria della ventesima giornata sul Gubbio ha dato all’ambiente Sestri Levante una ventata di entusiasmo. La squadra ha infatti ritrovato una vittoria che mancava dal 29 settembre. Sarà fondamentale cavalcare questo entusiasmo per portarsi fuori dalle zone più calde della classifica.

PINETO SESTRI LEVANTE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Pineto si prepara con un 4-3-3. Tonti sarà il portiere, con Hadziosmanovic, De Santis, Ingrosso e Ienco a comporre la difesa. A centrocampo, Germinario, Amadio e Lombardi, mentre in attacco, Del Sole, Gambale e il bomber Bruzzaniti formeranno il tridente.

Il Sestri Levante potrebbe scendere in campo con un 4-3-3. Anacoura sarà il portiere, con Podda, Valentini, Pane e Montebugnoli in difesa. A centrocampo, Nunziatini, Rosetti e Conti lavoreranno per impostare il gioco. In attacco, Durmush, Parravicini e Clemenza cercheranno di mettere in difficoltà la difesa avversaria.

DIRETTA PINETO SESTRI LEVANTE, LE QUOTE

Per la diretta Pineto Sestri Levante il Pineto è decisamente favorito dai bookmakers, forte del fattore campo e di una migliore condizione di forma e di classifica. La vittoria degli abruzzesi è infatti data a circa 2.00 dai siti di scommesse, contro il 3.90 che pagherebbe un’eventuale vittoria del Sestri Levante. A circa 3.00 il pareggio.