DIRETTA SESTRI LEVANTE RIMINI, LIGURI IN PIENA ZONA PLAYOUT

La domenica della quindicesima giornata del Girone B di Serie C inizierà alle 15,00 con la diretta Sestri Levante Rimini in campo per i tre punti. Le due squadre stanno vivendo momenti diversi ma entrambe non hanno ancora mai brillato. I padroni di casa del Sestri Levante sono a quota undici punti e cercano punti salvezza con Scotto che vuole vincere anche per salvare la sua panchina. Pareggio allo scadere contro la Torres per il Rimini che si trova in zona playoff ma non ha ancora mai davvero mostrato le sue migliori qualità.

DIRETTA SESTRI LEVANTE RIMINI, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Sestri Levante Rimini sarà necessario essere abbonati a Sky o alle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. L’alternativa che vi proponiamo è quella di seguire la nostra diretta testuale che vi terrà aggiornati sulle migliori azioni e sullo svolgimento del match.

SESTRI LEVANTE RIMINI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme anche le probabili formazioni della partita vedendo quali potrebbero essere le scelte degli allenatori. Il Sestri Levante di Scotto giocherà con una difesa a tre composta a Pittino, Montebugnoli e Valentini. Podda e Furno saranno i due esterni a sostegno della coppia di attacco formata da Parravicini e Clemenza.

4-3-1-2, invece, per il Rimini di Busce che scende in campo con Garetto alle spalle del duo Cernigoi Chiarella chiamati a trovare il gol. Fiorini sarà squalificato a centrocampo con Piccoli chiamato a sostituirlo insieme a Langella e Megalaitis.

SESTRI LEVANTE RIMINI, LE QUOTE

Andiamo a vedere anche le quote della diretta Sestri Levante Rimini utilizzando le proposte di Snai per questa partita. I padroni di casa partono sfavoriti nonostante il fattore campo e il loro 1 è dato a 3,20 contro il 2 per gli ospiti a 2,15 e il pareggio X a 3,00.