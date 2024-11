VIDEO CARPI TERNANA (1-2), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Benevento Turris, gol e highlights: in una trasferta rivelatasi particolarmente ostica la formazione umbra conquista tre punti d’oro e, con un 1-2 deciso da un penalty di Cicerelli nella ripresa, in un solo colpo rilancia le proprie ambizioni di promozione e accorcia sulla capolista Pescara, KO a sorpresa in casa nel derby abruzzese. La squadra di Ignazio Abate, come un diesel, parte piano ma si accende prima con un tiro di Ferrante e poi la rete di De Boer al 19′, bravo a insaccare su una respinta. Sembrerebbero le condizioni migliori per mantenere le redini della partita ma i biancorossi si svegliano e al 34′, grazie a Gerbi, innescano l’azione carambolesca che porta al pari di Zagnoni (tiro-cross sulla traversa e poi il difensore di testa insacca).

Nel secondo tempo le ‘Fere’ partono a spron battuto, alla ricerca del nuovo vantaggio: sorpasso che puntualmente arriva al 67′, dopo una chance per Ferrante (gran parata del portiere Sorzi) e una in rapida successione per Cianci e Cicerelli. Ed è proprio quest’ultimo che si incarica di battere il penalty assegnato per un fallo di mano di Zagnoni: sarà il gol-partita dato che tra nervosismo, cartellini gialli, girandola dei cambi e gioco spezzettato, il risultato non cambierà più. Il successo esterno consente alla Ternana di volare a quota 33, a tre lunghezze dal Pescara e alla pari con l’Entella; battuta d’arresto per il Carpi che resta fermo a 18 punti, a metà classifica anche se con poche lunghezze di margine sulla zona calda della classifica.

VIDEO CARPI TERNANA (1-2), GOL E HIGHLIGHTS: IL TABELLINO

CARPI: Sorzi, Tcheuna, Zagnoni (18′ st Calanca), Rossini, Verza, Figoli (35′ st Nardi), Mandelli, Contiliano (24′ st Puletto), Stanzani (16′ st Saporetti); Cortesi (24′ st Sall), Gerbi. A disposizione: Pezzolato, Lorenzi, Panelli, Mazzoni, Cecotti, Mazzali, Amayah, Sereni. Allenatore: Cristian Serpini.

TERNANA: Vannucchi, Casasola, Loiacono, Capuano, Tito, Corradini (1′ st Romeo), De Boer, Aloi (45’+4 st Donati); Cicerelli (35′ st Maestrelli); Ferrante (26′ st Curcio), Cianci. A disposizione: Vitali, Bellavigna, Martella, Patanè, Carboni, Mattheus, Donnarumma. Allenatore: Ignazio Abate.

Ammoniti: Corradini (T), Maestrelli (T), Loiacono (T), Figoli (C), Stanzani (C), Rossini (C).

Reti: 19′ De Boer (T), 34′ Zagnoni (C), 8′ st Cicerelli rig. (T).