DIRETTA TORRES PESCARA, E’ UN PRIMO POSTO CONDIVISO

La breve sosta natalizia si è già conclusa e domenica 5 gennaio 2025 alle ore 15:00 sarà tempo di assistere alla diretta Torres Pescara. Al Vanni Sanna di Sassari i rossoblu accoglieranno la capolista del girone B di Lega Pro e sono dunque pronti a farsi valere legittimando il quarto posto ed i trentasei punti sin qui guadagnati. Battuta di recente in trasferta la Vis Pesaro con un punteggio abbastanza netto, i sardi non si vogliono fermare e proveranno anzi ad approfittare delle eventuali incertezze espresse dai rivali di giornata che non appaiono più così brillanti come lo erano invece fino a qualche settimana fa.

Parlando appunto degli abruzzesi, è inevitabile considerare che i due pareggi contro Ternana e Campobasso oltre alla sconfitta patita prima ancora per mano del fanalino di coda Legnago Salus hanno rallentato la corsa della squadra che guida la classifica di questo campionato venendo raggiunta a quarantuno punti sia dalla Ternana che dalla Virtus Entella, ora pronte anche a scavalcare i Delfini alla prima occasione utile completando una rimonta che pareva essere difficile da realizzare.

DIRETTA TORRES PESCARA STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

I tifosi delle due squadre e gli appassionati di calcio potranno stare tranquilli se vorranno prendere visione della diretta Torres Pescara poichè la gara non sarà trasmessa soltanto da Sky e da Now ma sarà pure disponibile in chiaro su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre. Gli abbonati dell’emittente satellitare potranno vederla anche su Sky Sport 252.

DIRETTA TORRES PESCARA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Eccoci arrivati alle probabili formazioni della diretta Torres Pescara. I rossoblu si affideranno agli undici che hanno sconfitto in trasferta la Vis Pesaro nel 3-4-2-1 con Zaccagno, Mercadante, Antonelli, Idda, Zecca, Mastinu, Giorico, Guiebre, Brentan, Scotto e Fischnaller, il quale mira a sfornare un’altra grande prestazione che possa decidere il match. Non sono invece da escludere eventuali modifiche al 4-3-3 usato dai biancazzurri nel pareggio contro la Ternana con Plizzari, Pierozzi, Brosco, Pellacani, Crialese, Valzania, Squizzato, Dagasso, Bentivegna, Merola e Cangiano.

DIRETTA TORRES PESCARA, LE QUOTE

Le quote della diretta Torres Pescara ci raccontano che la capolista non è per forza la favorita per il successo finale nonostante una posizione migliore detenuta in graduatoria. Per i bookmakers come Planetwin infatti i sardi potrebbero far valere il fattore campo a loro favore venendo dati vincenti a 2.30. Gli adriatici, dal canto loro, hanno invece le stesse chances di ottenere un pareggio rispetto a quelle di strappare il successo con sia l’x che il 2 fissati a 3.00.