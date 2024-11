DIRETTA TRENTO TRIESTE: È IL BIG-MATCH

Classifica alla mano, non c’è dubbio sul fatto che la diretta Trento Trieste sia il big-match della settima giornata della Serie A di basket. Sarà quindi un bellissimo appuntamento quello che ci attenderà alle ore 20.30 di questa sera, sabato 9 novembre 2024, presso la Il T Quotidiano Arena naturalmente di Trento, casa dell’Aquila che sta volando davvero in alto, a punteggio pieno in classifica con sei vittorie su sei, l’ultima delle quali è stato un memorabile trionfo per 91-57 contro Milano.

Diretta/ Trento Badalona (risultato finale 87-85): si scrive Lamb si legge Goat! (oggi 5 novembre 2024)

Morale alle stelle quindi in vista della diretta Trento Trieste per la Dolomiti Energia Trentino, ma dobbiamo osservare come non sia certamente da meno la Pallacanestro Trieste, che dal canto suo viaggia con 10 punti in classifica grazie a cinque vittorie a fronte di una sola sconfitta e settimana scorsa ha travolto un’altra lombarda grazie al successo per 107-81 contro Varese. Insomma, due formazioni in splendida forma per una sfida che si annuncia sportivamente bollente: non potremmo chiedere di meglio verso la diretta Trento Trieste…

DIRETTA/ Trento Milano (risultato finale 91-57): l'Aquila chiude a +34! (3 novembre 2024)

TRENTO TRIESTE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Ci sarà una doppia possibilità per seguire questa partita anche da casa propria o qualsiasi al tuo luogo: l’appuntamento con la diretta Trento Trieste in tv sarà infatti garantito dai canali di Eurosport per i propri abbonati, opzione che si aggiunge alla diretta Trento Trieste in streaming video che, come per tutte le partite della Serie A di basket, sarà riservata agli abbonati alla piattaforma DAZN.

DIRETTA TRENTO TRIESTE: DUE SQUADRE CHE STANNO MOLTO BENE

Verso la diretta Trento Trieste abbiamo dunque capito che l’Aquila e i giuliani stanno molto bene. Per la Dolomiti Energia ovviamente basterebbe dire che Trento è la capolista al comando della classifica, con gli uomini di coach Paolo Galbiati che sono stati capaci di vincere tutte le partite finora disputate. Siamo naturalmente ormai abituati a vedere Trento fra le big del basket italiano, ma un simile inizio è davvero straordinario e potrebbe portare Trento al miglior piazzamento di sempre in stagione regolare, dove non ha mai chiuso fra le prime tre.

Diretta/ Ulm Trento (risultato finale 84-82) streaming video tv: Plummer 21 punti (Eurocup, 30 ottobre 2024)

In quanto a tradizione cestistica, Trieste non ha di certo alcunché da imparare, ma era da molto tempo che non si poteva sognare così in grande nel capoluogo giuliano, perché una partenza di campionato da 5-1 era difficile da immaginare per una neopromossa nella massima categoria, che sta viaggiando su ritmi da big e che pongono adesso come primo obiettivo per Trieste il raggiungimento della Final Eight di Coppa Italia, ma in prospettiva anche qualcosa in più. Insomma, tanti temi per la diretta Trento Trieste…