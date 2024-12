DIRETTA VENEZIA BRESCIA: LA REYER RISCHIA TANTO!

La diretta Venezia Brescia si gioca alle ore 16:30 di domenica 22 dicembre, al Taliercio va in scena una partita molto interessante per la 12^ giornata di basket Serie A1 2024-2025, un match nel quale tutta la pressione sarà sulle spalle di una Reyer che continua a faticare nel trovare il ritmo giusto, in questo momento non rischia direttamente di trovarsi coinvolta nella lotta per non retrocedere ma potrebbe succedere a breve, intanto nell’ultimo turno ha perso sul parquet di Tortona e dunque è rimasta con segno ampiamente negativo, quattro vittorie e sette sconfitte non sono certo il passo che Neven Spahija si aspettava all’inizio della stagione.

Solo conferme invece per Brescia che, al netto di una vittoria attesa contro Napoli, sta facendo benissimo: l’anno scorso quasi una rivelazione, quest’anno come detto la Germani procede secondo copione e si gioca il primo posto in regular season, ma i pareri sono ancora più positivi perché l’allenatore, Peppe Poeta, era sotto i riflettori per la scarsa esperienza, dimostrando invece di poter replicare i risultati del suo predecessore Alessandro Magro. Ci intende allora un bel pomeriggio in compagnia della diretta Venezia Brescia, aspettiamo che arrivi la palla a due provando a parlare di altri aspetti di questo match.

COME SEGUIRE LA DIRETTA VENEZIA BRESCIA IN STREAMING VIDEO TV

Riguardo le informazioni sulla diretta tv di Venezia Brescia bisogna dire che la partita della 12^ giornata di Serie A1 potrà essere seguita su Eurosport 2: il canale è presente al numero 211 del decoder satellitare e quindi questo appuntamento è riservato agli abbonati, che potranno attivare senza costi aggiuntivi anche il servizio di diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go. Abbiamo poi il consueto appuntamento sulla piattaforma DAZN: anche in questo caso per seguire la sfida sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

DIRETTA VENEZIA BRESCIA: GERMANI PER IL PRIMATO

Siamo vicini alla diretta Venezia Brescia, che come detto può rappresentare un’altra tappa verso il primato della Germani: l’anno scorso Brescia aveva condotto a lungo la classifica, ma poi aveva perso contro Milano e non era riuscita a confermare la sua prima posizione. Naturalmente si parla di dettagli quando i playoff sono la vera discriminante, ma per una società come la Leonessa arrivare davanti a tutti al termine della stagione regolare sarebbe l’ennesima tappa di avvicinamento a uno status di corazzata che è già lì da andare a prendere, ma che certamente deve passare almeno attraverso l’approdo alla finale scudetto.

Già giocata e anche vinta due volte da Venezia, ma l’ultima risale a sette anni fa: adesso la Reyer è una realtà che sta provando a rimanere a galla, non più così sicura di raggiungere i playoff ma con la necessità di lottare e sbuffare ogni fine settimana, era stato così anche nella passata stagione e ora la storia si sta ripetendo, dunque potremmo dire che è pacifico il discorso di una Venezia che è uscita dal gruppo delle migliori e sta vivendo una fase transitoria, sempre comunque con la possibilità di timbrare buoni risultati. Vedremo se eventualmente una vittoria contro Brescia riaprirà la corsa alla Final Eight di Coppa Italia, in questo momento piuttosto lontana.