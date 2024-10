DIRETTA VERONA ATALANTA PRIMAVERA: CHI TORNA A SORRIDERE?

Ci attende alle ore 15.00 di oggi, domenica 27 ottobre 2024, la diretta Verona Atalanta Primavera, sfida tra due squadre che vogliono rilanciarsi nella nona giornata di campionato dopo le delusioni dello scorso turno. Infatti, arriviamo alla diretta Verona Atalanta Primavera reduci da una sconfitta per 2-1 sul campo della Lazio per quanto riguarda i gialloblù veneti, per cui l’Hellas Verona resta fermo a quota 8 punti in classifica, in una posizione decisamente pericolosa.

Abbastanza deludente è stato anche il pareggio casalingo per 1-1 contro il Cesena ottenuto invece dall’Atalanta Primavera, che così è salita a 10 punti ma non riesce ad uscire dalla mediocrità, fatto abbastanza incredibile se si pensa che invece la Dea è prima a punteggio pieno con tre vittorie su tre in Youth League. Forse i nerazzurri orobici stanno pagando il doppio impegno, allora sarà significativo anche da questo punto di vista il responso della diretta Verona Atalanta Primavera…

VERONA ATALANTA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE

Naturalmente le indicazioni per seguire la diretta tv Verona Atalanta Primavera sono le solite di tutte le partite del Campionato Primavera 1, quindi ricordiamo che sarà in chiaro per tutti sui canali di Sportitalia. Questo significa infine che saranno il sito Internet e l’app di Sportitalia a offrire anche il servizio della diretta streaming video Verona Atalanta Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ATALANTA PRIMAVERA

Dobbiamo adesso scoprire anche quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta Verona Atalanta Primavera. Quanto agli scaligeri, il mister Paolo Sammarco potrebbe scegliere un modulo 3-5-2 con Magro in porta e davanti a lui la retroguardia a tre composta da Nwanege, Corradi e Nwachukwu; il reparto del centrocampo a cinque sarà invece aperto a destra da Agbonifo, poi ecco Dalla Riva, Scharner, Pavanati e infine sulla sinistra De Battisti; quanto all’attacco del Verona Primavera, dal primo minuto dovrebbero giocare Luna e Vermeșan.

La replica di mister Giovanni Bosi per l’Atalanta dovrebbe invece prevedere un modulo 3-5-2 con i seguenti undici titolari: Obric, Davanti e Comi nella difesa a tre davanti a Zanchi; Bonanomi perno del centrocampo cn le mezzali Steffanoni e Mencaraglia, l’esterno destro Idele e sulla sinistra Simonetto; infine, la coppia d’attacco dei nerazzurri bergamaschi potrebbe vedere titolari oggi Fiogbe e Baldo.