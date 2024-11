DIRETTA VICENZA PRO VERCELLI, I VENETI PROVANO LA FUGA SUL TERZO POSTO

Sarà domenica 17 novembre 2024 alle 15,00 l’appuntamento con la diretta Vicenza Pro Vercelli valida per la quindicesima giornata del Girone A di Serie C. La sfida è tra due squadre dagli obiettivi completamente diversi e con una classifica praticamente opposta. Non perde da sei partite in Vicenza di Vecchi che ha trovato la sua dimensione e sta provando a scappare in solitaria al secondo posto all’inseguimento di un Padova ancora troppo perfetto. Montagne russe per la Pro Vercelli di Cannavaro che è tornata a vincere nell’ultima giornata contro l’Alcione Milano rilanciando la sua classifica dopo sei partite senza vittoria.

DIRETTA VICENZA PRO VERCELLI, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta Vicenza Pro Vercelli sarà necessario abbonarsi a Sky o ai servizi di streaming NOW TV e Sky GO. Potrete anche seguire la nostra diretta testuale che vi terrà aggiornati sulle azioni salienti e sullo svolgimento generale della partita.

VICENZA PRO VERCELLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo anche le probabili formazioni della partita andando a vedere le possibili scelte degli allenatori. Vecchi conferma il suo 4-3-3 con Rauti e Della Morte a sostegno di Morra come unica punta. La difesa sarà a quattro con Laezza e Talarico come terzini ed una coppia di centrali formata da Leverbe e Sandon davanti a Confente.

Sarà difesa a tre, invece, per Cannavaro che non avrà a disposizione lo squalificato Clemente che verrà sostituito da Biagetti per completare il trio con De Marino e Marchetti. Iezzi e Pino agiranno sugli esterni con un tridente formato da Comi, Bunino e Ruttigliano.

VICENZA PRO VERCELLI, LE QUOTE

Vediamo quali sono le quote proposte da Snai per la diretta Vicenza Pro Vercelli in campo alle 15,00 di domenica 17 novembre. I padroni di casa sono nettamente favoriti ed una loro vittoria è data a 1,45 contro il 2 per i piemontesi a 6,00 e il pareggio X che arriva fino a 3,90.