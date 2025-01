DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MONACO: RIMONTA SEMPRE PIÙ COMPLESSA

Con la diretta Virtus Bologna Monaco siamo arrivati alla 23^ giornata di questo lungo e appassionante girone unico di Eurolega 2024-2025, le due squadre si affrontano alle ore 20:30 di giovedì 23 gennaio e sarà naturalmente una sfida di grande interesse, perché rappresenta per le V nere una delle ultime occasioni per risalire la corrente e provare a prendersi almeno un posto al play in, vale a dire entrare nelle prime dieci della classifica. Impresa non semplice, anzi: attualmente la Virtus Bologna è terzultima e ha perso più del doppio delle partite che ha vinto, anche se con Dusko Ivanovic c’è stata una ripresa come dimostra la bella vittoria a Monaco di Baviera.

Un colpo che ha permesso alla Segafredo di mantenere vive le speranze: tuttavia la strada da recuperare è parecchia e le avversarie sono tante, in più almeno questa sera bisogna fare i conti con un Monaco che sta puntando la qualificazione diretta ai playoff e si sta confermando una delle migliori squadre di questa Eurolega, nonostante l’improvvisa separazione da Sasha Obradovic e l’avvento di Vassilis Spanoulis, leggenda di questa competizione ma con poca esperienza da allenatore. Vedremo allora cosa succederà nella diretta Virtus Bologna Monaco, match sicuramente fondamentale per la Segafredo ma molto importante anche per i francesi.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MONACO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che l’unico modo per avere accesso alla diretta Virtus Bologna Monaco sulla nostra tv sarà quello di sottoscrivere un abbonamento a Sky Sport, sui cui canali verrà trasmessa la partita con la possibilità di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. In alternativa avrete, sempre per gli abbonati, la piattaforma DAZN.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MONACO: FRANCESI DA TITOLO?

È molto interessante analizzare la diretta Virtus Bologna Monaco: come abbiamo già avuto modo di accennare, dopo le dimissioni di Luca Banchi il cammino delle V nere in Eurolega è migliorato, il dato ci dice che con Ivanovic in panchina la Virtus Bologna ha ottenuto cinque vittorie e quattro sconfitte e, di conseguenza, avrebbe un ritmo che le permetterebbe di essere in piena corsa anche per i playoff, tenendo a mente che in particolare quest’anno ci sono tante squadre che stanno facendo bene e la classifica è ancora molto corta. Il problema della Virtus Bologna è stato ovviamente quello di partire 2-11: è davvero complicato recuperare la Top 10 con un record del genere all’inizio di dicembre.

Stasera in Emilia arriva un Monaco che può avere ambizioni da titolo: la squadra francese aveva già raggiunto la Final Four e in brevissimo tempo, dopo aver vinto una Eurocup in cui la stessa Virtus Bologna era stata protagonista, ha saputo girare le carte in tavola diventando una potenza del basket europeo. Vincere l’Eurolega certamente è molto complicato, ma per come il Monaco sta giocando e per quello che è il suo record è chiaro che allo stato attuale vada inserito nella rosa delle candidate, poi i playoff e la Final Four possono essere una storia ben diversa ma questo sarà materiale che andrà analizzato quando sarà il momento giusto per farlo.