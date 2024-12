DIRETTA VIRTUS BOLOGNA SCAFATI: IN DUE PER RISCATTARSI!

A poche ore dalla diretta Virtus Bologna Scafati presentiamo la partita che si gioca alle ore 17:30 di domenica 29 dicembre, per la 13^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: una sfida che ci avvicina alla conclusione del girone di andata e che può rappresentare il riscatto per entrambe le squadre. Certamente per la Virtus Bologna, che domenica scorsa è caduta a Trento: una sconfitta che ci può stare contro la capolista del campionato, ma che ci ha detto di come i rapporti di forza almeno in questo momento si siano ribaltati, non è troppo abituale vedere la Segafredo con quattro sconfitte a tre turni dal termine dell’andata.

Scafati del resto ha ben altri problemi: nell’ultima giornata infatti la Givova è diventata la prima squadra che ha perso contro Napoli, un “primato” poco invidiabile per i campani che continuano a faticare nel trovare la giusta continuità, sono pienamente coinvolti nella corsa alla salvezza e naturalmente oggi non partono con i favori del pronostico. Aspettiamo comunque che la diretta Virtus Bologna Scafati prenda il via per scoprire davvero cosa succederà in campo, noi in queste battute vogliamo tornare ad approfondire alcuni concetti che sono legati alla partita della 13^ giornata di campionato.

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE VIRTUS BOLOGNA SCAFATI

C’è un solo modo per seguire oggi in tv la diretta Virtus Bologna Scafati, ed è quello di essere abbonati a DAZN: questa piattaforma, come ormai abbiamo imparato, garantisce tutto il programma del campionato di basket Serie A1 ma bisognerà essere appunto clienti per assistere alle immagini. Potrete scegliere tra la tradizionale diretta Virtus Bologna Scafati streaming video su computer e telefonino, oppure affidarvi ad apparecchi compatibili come una smart tv dotata di connessione a internet o alcune consolle.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA SCAFATI: SFIDA QUASI SCRITTA

Certamente la diretta Virtus Bologna Scafati, almeno dal punto di vista del pronostico, appare scritta: è netta la differenza tra le due squadre anche a bocce ferme, la Segafredo è stata costruita per competere ai massimi livelli in campionato e fare strada in Eurolega mentre la Givova ha come primo obiettivo la permanenza in Serie A1 per il terzo anno consecutivo. La Virtus Bologna però si trova in un momento nel quale deve recuperare una brutta situazione in campo internazionale, e dunque lascia qualcosa per strada in Italia: lo ha dimostrato anche nella sconfitta di Trento, in più il cambio di allenatore va ancora del tutto assorbito.

Sicuramente le V nere con l’avvento di Dusko Ivanovic sono entrate in una nuova era, hanno tutto per tornare in finale scudetto ma forse questa stagione, per quello che stiamo vedendo, può rappresentare davvero il cambio della guardia. Scafati può permettersi di fare ben pochi calcoli: la sconfitta nel derby di Napoli, arrivata per giunta in volata, può ora avere ripercussioni negative sullo sviluppo del campionato, ricordiamo che anche la Givova ha già cambiato allenatore e in queste stagioni non ha mai trovato la stabilità nella guida tecnica, un motivo in più per entrare in campo a testa bassa e provare a vincere, anche contro la corazzata Virtus Bologna.